歐盟打擊詐騙 要求蘋果、Google等4業者說明防堵措施

歐洲聯盟（EU）今天要求Google（谷歌）、蘋果、微軟和Booking等4家國際大型科技業者說明他們針對網路金融詐騙採取哪些行動。展現出歐盟對於執行自家法規毫不退讓的態度。

法新社報導，歐盟的1名發言人表示，歐盟執行委員會（European Commission）已依據「數位服務法」（Digital Services Act，DSA）向上述業者寄發要求，請他們提供目前如何確保自家服務不被詐騙分子利用的相關資訊。

這項要求涉及蘋果（Apple）和Google各自應用程式（app）商店App Store和Google Play、線上旅遊服務平台Booking.com，以及微軟（Microsoft）的網路搜尋引擎Bing。

歐盟擔憂，詐騙分子可能利用這些網路商店將假冒合法銀行服務供應商的app上架，或是能夠在搜尋引擎上發布連結到假網站的網址。

數位服務法是歐盟為了要求科技業大公司加強打擊非法內容所制定的劃時代法規。今天發出的要求不表示企業已違法或歐盟準備採取懲罰行動，下一步可能是依據數位服務法展開調查，之後才會有罰款問題。

歐盟數位事務發言人芮尼耶（Thomas Regnier）在布魯塞爾的記者會上表示：「這是為了保護歐盟各地使用者免於某些詐欺行為傷害而不可或缺的一步，以及確保歐盟境內平台也負起自身責任。」