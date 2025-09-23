美股早盤／道指漲逾200點再創新高 台積電ADR漲逾4%

美股23日早盤漲跌互見，道瓊工業指數再創新高，隨著美股三大指數在過去連續三個交易日收盤同創紀錄，投資人也居高思危。

道瓊工業指數早盤漲221點，或0.5%，又寫新高；標普500指數開盤一度觸及盤中新高，隨後拉回於平盤波動；那斯達克指數跌0.3%。費城半導體指數漲0.2%。

輝達（Nvidia）22日宣布投入1,000億美元資助OpenAI建置資料中心，激勵股價大漲近4%，23日早盤翻黑，挫1.4%。不過，台積電ADR延續台積電在台灣股市的氣勢，早盤勁揚4.1%。

市場對「AI交易」能否持續驅動美股上漲心存疑慮，尤其在股價處於高檔的風險下。先鋒集團（Vanguard）首席經濟學家戴維斯（Joe Davis）指出，AI的爆發性成長與普及，加上聯準會（Fed）最新降息舉措，是推升本益比的兩大關鍵因素，因為「基本面還行」。

周五（26日）將公布Fed偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數，預期將提供年底前貨幣政策走向的線索。

個股方面，泰諾（Tylenol）止痛藥製造商Kenvue早盤反彈，漲逾5%，收復前市部分失土。川普政府表示，將宣布該藥品活性成分與自閉症有關，拖累其股價22日收盤重挫逾7%

投資人也關注9月30日聯邦政府關門期限，隨期限逼近、參議院上周也否決兩黨臨時撥款的提案，聯邦政府停擺的可能性正在升高。歷史上，股市通常不太重視聯邦政府關門的憂慮，但這次情況可能不同，因為當前的經濟環境是過去20多年來，政府邁向停擺前最疲弱的一次。