黃金期貨首度衝破3800美元！分析師：還未形成泡沫 漲勢動能穩固

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
國際黃金期貨價格23日盤中破天荒漲破3,800美元大關。路透
國際黃金期貨價格23日盤中破天荒漲破3,800美元大關，現貨也叩關這個整數關卡，主因為美國聯準會（Fed）降息預期，以及中國大陸企圖成為海外主權黃金準備資產的保管人，以提升在全球黃金市場的地位。分析師認為，金價漲勢動能穩固，目前還未形成泡沫，有望繼續上攻。

紐約黃金12月期貨23日一度大漲1.3%，成為每英兩3,824.60美元，為歷來首度漲破3,800美元。紐約黃金現貨23日也一度走揚1.2%，報每英兩3,791.10美元，為連續第三個交易日刷新歷史紀錄。

彭博資訊報導，中國人民銀行（大陸央行）正透過上海黃金交易所，尋求友好國家央行在購買黃金後，存放於中國大陸大陸境內。中國是全球最大黃金生產與消費國，現在希望在全球金市扮演更重要角色，可能意味將放寬進口限制，或擴大黃金在金融服務領域的用途。

此外，由於Fed今年將進一步降息的預期升溫，投資人近來湧入黃金指數股票型基金（ETF）。BMO資本市場分析師團隊表示，「隨著降息循環明確展開，我們認為黃金價格在第4季的風險回報仍偏正向」。

金價今年來已漲逾40%，引發泡沫憂慮，但Winhall風險分析通訊的作者傅里曼認為，從選擇權觀點來看，金市並未顯露高度波動、瘋狂交易等招牌的泡沫特色，「反而是激烈且一致的牛市」。BullionVault研究主管艾許也說，驅使金價漲勢的是一連串「完美因素」，包括美國內部分歧與政治暴力雙雙惡化、Fed降息、北約與俄羅斯衝突升高提高避險資產吸引力等。

Teucrium董事總經理韓利說，金價正展現「健全的多頭走勢」，上攻動能穩固。

