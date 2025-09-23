三星晶片喊漲 大摩：AI榮景迎來記憶體超級循環

韓國經濟日報報導，人工智慧（AI）榮景將迎來記憶體的超級循環，摩根士丹利（大摩）預測，今年南韓半導體產業「將迎來暖冬」。另外，三星電子據報第4季將調漲DRAM和NAND快閃記憶體價格。

外媒和半導體產業消息來源23日指出，三星電子近期告知客戶，第4季將調高DRAM價格15%-30%，NAND也將上漲5%-10%。三星加入美光和Sandisk的漲價行列，凸顯生成式AI推升資料中心和AI推論系統的晶片需求。

半導體產業觀察人士說，三星與SK海力士正大量湧入高效能晶片訂單，包括高頻寬記憶體（HBM）、GDDR7與LPDDR5。大摩也指出，受到雲端伺服器的晶片需求帶動，第4季DRAM平均價格已比目前水準高9%。

輝達推出下一代AI繪圖處理器（GPU）Rubin後，預計LPDDR5需求將激增。同時，隨著雲端服務商從傳統硬碟（HDD）轉向固態硬碟（SSD），作為SSD核心元件的NAND需求，也水漲船高，尤其是企業級SSD（eSSD）。

大摩在近期報告中表示，近來下單、預計明年交付的eSSD，訂單量已經和今年總量相當，並預測，eSSD需求激增，將導致NAND明年供給短缺多達8%。瑞銀（UBS）也預測，NAND價格將連續三季上漲，第3季漲3%，第4季漲5%，明年第1季再漲3%。

三星電子和SK海力士在用於eSSD的NAND全球市占率，合計超過六成。

大摩看好南韓半導體產業前景，將當地晶片製造商的投資評級，由「中立」上調至「具吸引力」（attractive），並調高三星電子目標價12%至9.6萬韓元。大摩也將SK海力士評級由「中立」上調至「加碼」（overweight），並調高目標價至41萬韓元。