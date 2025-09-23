Win10自10月14日起終止更新 有何危機、使用者如何因應一次看

微軟（Microsoft）定於10月中終止為Windows 10作業系統提供安全更新，引發消費者團體不滿，也有用戶擔心得買新電腦才能免遭網路攻擊。法新社整理用戶有必要知道的相關資訊。

●10月14日期限

歷史悠久的Win10於2015年推出，微軟自10月14日起將不再提供這套作業系統（OS）的更新。美國資安公司KnowBe4的專家克雷默（Martin Kraemer）解釋，由於Win10已是許多網路攻擊的目標，系統更新能提供定期修補。

●使用者該怎麼辦？

微軟已呼籲用戶升級至2021年推出的Win11。至於電腦硬體無法與這套最新版OS相容的用戶，微軟也提供1年30美元（約新台幣910元）的延長Win10安全更新服務。

然而，數個消費者團體批評微軟做法。美國的「消費者報導」（Consumer Reports）上週在部落格貼文中說，某些前幾年才賣出的Win 10硬體無法與新系統相容，導致消費者面臨不得不付費延長安全更新，傷了荷包。

法國的「終結計畫性汰舊」（End PlannedObsolescence，HOP）等團體已發起連署，要求微軟將免費系統更新延長至2030年。

德國的消費者保護總會（Verbraucherzentrale）5月也指出，微軟的行動令消費者無法在無顧慮之下做出購買決定。

●多少使用者會受影響？

微軟婉拒回覆法新社有多少Windows使用者無法升級至新系統。

據美國「消費者報導」統計，截至8月全球有6億5000萬人仍在使用Win10；而據另個美國消費者團體「公共利益研究集團」（Public Interest ResearchGroup，PIRG）估計，最多有4億台電腦無法與Win11相容。

●不升級會有哪些風險？

Win10使用者若無法升級至新系統或不付費延長安全更新，將面臨更大的網路攻擊危險。

KnowBe4的克雷默說，未更新系統就不能再對最新網攻風險進行防護，雖然個別用戶風險升高程度難以量化，但整體而言這些人會是駭客尋找資安漏洞時的首要目標。

此外，美國顧問公司弗雷斯特（Forrester）分析師哈靈頓（Paddy Harrington）提醒，隨著時間過去，Win10用戶也可能發現他們無法安裝最新版的第3方軟體。

因為應用程式（app）的某些功能和作業得靠OS業者支援，若無法持續更新，app開發商就無法保證他們的軟體能維持正常運作。

●有哪些替代選項？

若是使用不再更新的OS，即使下載最新的防毒軟體，保護效果仍不足。

哈靈頓便指出，防毒軟體能提供的保護終究有限，只能當作找到長久解決辦法前的暫時補救，但已比什麼都不做要好很多。

至於堅決繼續使用現有硬體的用戶，也可考慮改用其他OS，例如開放原始碼的Linux，它已是許多裝置選擇採用的OS，例如網路伺服器；Google（谷歌）的Android手機OS也是以Linux為基礎。

哈靈頓表示，只要你的app支援Linux，你的管理和資安工具也相容，這會是個不錯的選項。