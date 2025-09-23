輝達投資OpenAI千億美元…分析師：付錢買自家產品 營收效益三倍多

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）宣布，計劃投資OpenAI多達1,000億美元，共同興建AI資料中心，將部署400萬-500萬顆輝達繪圖處理器晶片（GPU），可望成為史上規模最大的單一企業投資案。分析師形容，這筆投資形同輝達付錢給OpenAI採購自家產品，產生的營收效益估計約3,500億美元，更有助鞏固2027年之後的訂單能見度。

輝達與OpenAI表示，已簽署這項戰略協議的意向書，輝達將幫助OpenAI建設用電容量至少10百萬瓩（GW）的資料中心，首批設施預定明年下半年啟用，採用輝達的下一代「Vera Rubin」平台。輝達執行長黃仁勳表示，10 GW的資料中心相當於約400萬-500萬組GPU，已與輝達預期今年的總出貨量相同。

輝達估算，建置總規模10 GW的AI基礎設施，包含晶片、土地與實體設施，成本上看4,000億美元。

OpenAI同時計劃斥資逾1,000億美元採購輝達的Vera Rubin晶片。知情人士說，這筆交易涉及兩項不同交易，輝達將分階段投入現金，在簽署協議後，輝達將先開始投資100億美元於OpenAI，取得沒有投票權的股票，讓OpenAI用這些現金購買輝達的晶片，後續出資將隨興建進度及OpenAI的估值調整。以OpenAI目前估值5,000億美元計算，輝達的投資額將取得2%持股。

分析師形容，這筆投資相當於輝達付錢給OpenAI採購自家晶片。這項合作象徵輝達正從純硬體供應商，轉型為AI基礎設施的股權夥伴，進一步鞏固其在AI晶片市場的霸主地位，同時削弱超微等競爭對手與客戶自研晶片的威脅。

Bernstein分析師拉斯根表示，這樁交易對輝達的營收影響，可能遠超過投資額，光是1 GW的資料中心，就可望創造數百億美元的輝達產品需求。彭博資訊分析師指出，這項合作可望帶給輝達數千億美元的AI運算與網路系統營收，不只鞏固了2026-2027年、甚至之後的訂單能見度，也緩解了對輝達市占降低與GPU需求減緩的憂慮。

巴克萊估算，輝達與OpenAI合作部署10 GW的輝達系統，將轉化為3,500億美元的營收，之後還有望再增加350億美元。

對OpenAI而言，這是繼砸3,000億美元向甲骨文購買運算資源後、以及與博通合作自研晶片之後，又一筆重磅合作。OpenAI執行長奧特曼強調，運算資源將是未來經濟的核心基礎，此次合作將突破當前的運算瓶頸，推動下一代AI模型的發展。