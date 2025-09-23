OECD上修今年全球成長預測、調降明年展望 警告川普關稅衝擊還沒全顯現

經濟合作暨發展組織（OECD）23日上修全球及多數經濟體今年的經濟成長率預估，原因是預期關稅將提高而帶動的拉貨效應、美國的人工智慧（AI）投資強勁以及中國大陸的財政政策支持措施，使全球經濟比原先預期更強韌，但美國總統川普的貿易措施仍將打擊美國及全球經濟成長。

OECD上調今年全球經濟成長率預測到3.2%，高於6月預測的2.9%，美國成長率預估也從1.5%上修到1.8%。不過OECD下修2026年全球預估成長率0.3個百分點到2.9%，與今年的預估值持平，美國成長率預測也由1.8%下修為1.5%，主因為關稅及不確定性雙雙升高。

OECD首席經濟學者表示佩雷拉表示，美國將整體有效關稅稅率提高到19.5%，目前美國還未感受到衝擊，但「這對美國經濟是一項重擊，而且由於美國經濟對世界其他國家如此之重要，對許多國家將造成影響」。

OECD表示，美國提前進口產品的效應正在減退，對實體經濟活動的影響仍有待觀察，但對一些消費者物價及支出選擇方面的影響已經顯現；而且勞動市場走軟，失業增加，及求才人數減少，景氣調查也顯示經濟趨於溫和信號。

佩雷拉說，「各國繼續進行談判，以及能夠達成降低貿易障礙協議，相當重要」。

OECD也預測，大部分主要經濟體由於成長減緩，及企業雇用壓力減弱，通膨將會下降，各國央行仍應「警戒」。OECD預測由於美國市場趨於寬鬆，因此未來一年只要關稅並未引發廣泛的通膨，美國聯準會（Fed）將漸進式放鬆信用，明年有降息3碼的空間。

OECD強調，整體而言，這項初步展望依然有「重大風險」，包括關稅可能進一步升高，或物價漲勢再起。該機構也說，「未來的財政風險益發堪憂」，尤其是美國及法國等已開發國家，證據是開發中國家公債對已開發國家的利率溢價，已經縮小到2007年來最低；佩雷拉表示，「一些國家接下來可能面臨一些驚嚇」。