歐元區9月綜合PMI躍上51.2 16個月來最高

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
最新採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區9月民間景氣擴張速度為16個月來最快。美聯社
最新採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區9月民間景氣擴張速度為16個月來最快。美聯社

最新採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區9月民間景氣擴張速度為16個月來最快，但新訂單指數呈現停滯，對經濟持續成長形成一大隱憂。

漢堡商業銀行（HCOB）與標普全球編纂的數據顯示，歐元區9月綜合PMI指數升至51.2，優於8月的51.0和路透訪調經濟學家預期的51.1，且為連續第九個月成長。指數高於象徵榮枯分界線的50代表景氣擴張，低於此數則顯示景氣萎縮。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞說：「歐元區仍在成長軌道上，話雖如此，距展現真正動能還有漫長的路要走。」

一大隱憂是，新訂單指數從50.3降到50.0，使8月景氣短暫擴張顯得像是曇花一現。

歐元區8月服務業PMI從升50.5升至51.4，是九個月來最高，優於經濟學家預期的持平。製造業PMI從8月的50.7陡降到49.5，陷入景氣萎縮領域。

最新報告凸顯歐元區兩大經濟體運勢分歧：德國景氣擴張步調為2023年5月來最快，法國商業活動則一連13個月走下坡，萎縮速度是4月來最快。法國承受政府垮台和削減預算支出再度受挫的打擊，德國服務業景氣則出現今年來最強的成長。

另一方面，歐元區通膨一連三個月持穩於歐洲央行（ECB）的2%目標，強化ECB對物價已恢復穩定的信心。ECB本月維持利率不變，經濟學家認為ECB這波降息已結束。

歐元區 ECB

