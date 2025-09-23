快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

印尼與歐盟簽署全面貿易協定 大多數商品輸歐將零關稅

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto，左）與歐盟貿易事務主管官員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）23日代表簽署全面經濟夥伴協定（CEPA）。 歐新社
印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto，左）與歐盟貿易事務主管官員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）23日代表簽署全面經濟夥伴協定（CEPA）。 歐新社

印尼與歐盟達成全面經濟夥伴協定（CEPA），今（23）日在印尼峇里島舉行的簽署儀式。

印尼官員表示，這項協定讓印尼近80%的輸歐盟產品免除關稅，包括印尼產量龐大的棕櫚油，以及漁業產品、紡織品等。

印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）說，他設下2027年元旦為協定生效目標日期。

印尼官方估計，協定生效執行的最初五年，印尼與歐盟的貿易將會成長一倍；只看出口的話，印尼對歐盟的出口可望增加1.5倍。根據印尼經濟部的資料，去年印尼與歐盟的貿易額達到301億美元。

歐盟貿易事務主管官員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，這項貿易協定除了有助印尼棕櫚油、紡織與製鞋業的發展，歐盟的農糧產品與汽車產業也將能受惠。同時也能促進歐盟公司到印尼投資，有助供應鏈多元化，特別是在印尼擁有豐富資源的關鍵礦產領域。

延伸閱讀

市場關注歐盟對俄羅斯下一輪制裁 國際油價小跌

歐盟限制新金融資料共享 擬排除大型科技公司

印尼中巴布亞發生規模6.1地震

以軍加速清空加薩 歐盟提徵稅制裁 教宗也發聲譴責

相關新聞

引爆AI熱的竟是FOMO心態？美企說不清楚效益 導入後股價成長有限

AI熱潮席捲企業界，但金融時報分析標普500企業財報與公開文件發現，多數企業雖頻繁提及AI，卻鮮少具體說明其營運效益，相...

印尼與歐盟簽署全面貿易協定 大多數商品輸歐將零關稅

印尼與歐盟達成全面經濟夥伴協定（CEPA），今（23）日在印尼峇里島舉行的簽署儀式。

Nvidia投資OpenAI千億元 打造10吉瓦超級數據中心

晶片龍頭Nvidia輝達(另稱英偉達)22日宣布，將為研發出聊天機器人ChatGPT的人工智慧研發機構OpenAI投資最...

布局6G網路！ 三星加入全球6G聯網聯盟

南韓三星電子將加入由美國威瑞森通訊公司（Verizon）領導的全球第六代行動通訊（6G）聯盟，攜手推動6G聯網商用化。

黑天鵝基金經理人預言：標普500指數能再漲20% 很快飆到8,000點

曾在美股2015年「閃電崩盤」中，一天為客戶狂賺10億美元的基金經理人史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）預測...

182億美元布局晶片業 印度能憑設計人才突圍成功？

為搶占全球半導體供應鏈重組的商機，印度目前已批准總投資額達1.6兆盧比（約182億美元）共10項計畫，目標是建立從設計、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。