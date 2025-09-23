印尼與歐盟簽署全面貿易協定 大多數商品輸歐將零關稅

印尼與歐盟達成全面經濟夥伴協定（CEPA），今（23）日在印尼峇里島舉行的簽署儀式。

印尼官員表示，這項協定讓印尼近80%的輸歐盟產品免除關稅，包括印尼產量龐大的棕櫚油，以及漁業產品、紡織品等。

印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）說，他設下2027年元旦為協定生效目標日期。

印尼官方估計，協定生效執行的最初五年，印尼與歐盟的貿易將會成長一倍；只看出口的話，印尼對歐盟的出口可望增加1.5倍。根據印尼經濟部的資料，去年印尼與歐盟的貿易額達到301億美元。

歐盟貿易事務主管官員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，這項貿易協定除了有助印尼棕櫚油、紡織與製鞋業的發展，歐盟的農糧產品與汽車產業也將能受惠。同時也能促進歐盟公司到印尼投資，有助供應鏈多元化，特別是在印尼擁有豐富資源的關鍵礦產領域。