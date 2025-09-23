引爆AI熱的竟是FOMO心態？美企說不清楚效益 導入後股價成長有限

AI熱潮席捲企業界，但金融時報分析標普500企業財報與公開文件發現，多數企業雖頻繁提及AI，卻鮮少具體說明其營運效益，相較之下，對風險的認知較為清晰，反映出不少企業受「害怕錯失機會」（FOMO）的焦慮所驅動。

微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet與Meta等科技巨頭預估今年將投入3,000億美元，發展大型語言模型基礎設施。然而，非科技領域的消費性企業，例如可口可樂與Lululemon，雖在監管文件中擴大篇幅討論AI，強調的卻是資安、法律風險與技術可能失效等隱憂。

Gartner資深總監Haritha Khandabattu點出關鍵：「許多企業採用AI時，問的不是『我要解決什麼問題？』而是『如果競爭對手先解決了怎麼辦？』」

客服與數據密集型產業最能具體說明其AI應用。薪資服務商Paycom指稱，AI已成為「吸引與留住客戶的重要差異化因素」。

此外，能明確列舉AI優勢的企業，多與AI驅動的資料中心需求相關：能源公司First Solar與Entergy視AI為需求成長動力；銅礦商Freeport-McMoran指出AI發展支撐金屬價格；設備商Caterpillar則因支援雲端與生成式AI數據中心而受益。

不過，AI導入未必能直接轉化為成長動能。製造商Dover利用AI追蹤冰雹損壞車輛的維修流程。但其股價表現自ChatGPT推出以來，僅勉強追平標普500指數。

創新應用，例如軍事供應商Huntington Ingalls將AI用於戰場決策；動物保健公司Zoetis以此加速馬匹醫療檢測；

在風險方面，最普遍的是資安疑慮。超過半數標普500企業在2024年文件中提及相關風險。微軟警告AI部署不當可能損害客戶權益或社會信任，Lululemon則憂心交易資料外洩。

其次，企業擔心AI導入失敗。微軟與麻省理工研究顯示，高達95%的生成式AI試行計畫未落地，主因在於工具缺乏長期記憶與客製化功能，難以整合至既有系統。

法律與監管風險亦持續上升，Meta與百事可樂均指出，使用受版權保護資料訓練AI可能面臨侵權訴訟。