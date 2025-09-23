快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

聽新聞
0:00 / 0:00

引爆AI熱的竟是FOMO心態？美企說不清楚效益 導入後股價成長有限

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI熱潮席捲企業界，但不少公司是基於「害怕錯失機會」的心態，無法具體說明AI的效益。路透
AI熱潮席捲企業界，但不少公司是基於「害怕錯失機會」的心態，無法具體說明AI的效益。路透

AI熱潮席捲企業界，但金融時報分析標普500企業財報與公開文件發現，多數企業雖頻繁提及AI，卻鮮少具體說明其營運效益，相較之下，對風險的認知較為清晰，反映出不少企業受「害怕錯失機會」（FOMO）的焦慮所驅動。

微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet與Meta等科技巨頭預估今年將投入3,000億美元，發展大型語言模型基礎設施。然而，非科技領域的消費性企業，例如可口可樂與Lululemon，雖在監管文件中擴大篇幅討論AI，強調的卻是資安、法律風險與技術可能失效等隱憂。

然而，非科技企業如可口可樂與Lululemon，雖在文件中增加對AI的討論，焦點卻集中在資安、法律風險與技術可能失效等隱憂。

Gartner資深總監Haritha Khandabattu點出關鍵：「許多企業採用AI時，問的不是『我要解決什麼問題？』而是『如果競爭對手先解決了怎麼辦？』」

客服與數據密集型產業最能具體說明其AI應用。薪資服務商Paycom指稱，AI已成為「吸引與留住客戶的重要差異化因素」。

此外，能明確列舉AI優勢的企業，多與AI驅動的資料中心需求相關：能源公司First Solar與Entergy視AI為需求成長動力；銅礦商Freeport-McMoran指出AI發展支撐金屬價格；設備商Caterpillar則因支援雲端與生成式AI數據中心而受益。

不過，AI導入未必能直接轉化為成長動能。製造商Dover利用AI追蹤冰雹損壞車輛的維修流程。但其股價表現自ChatGPT推出以來，僅勉強追平標普500指數。

創新應用，例如軍事供應商Huntington Ingalls將AI用於戰場決策；動物保健公司Zoetis以此加速馬匹醫療檢測；

在風險方面，最普遍的是資安疑慮。超過半數標普500企業在2024年文件中提及相關風險。微軟警告AI部署不當可能損害客戶權益或社會信任，Lululemon則憂心交易資料外洩。

其次，企業擔心AI導入失敗。微軟與麻省理工研究顯示，高達95%的生成式AI試行計畫未落地，主因在於工具缺乏長期記憶與客製化功能，難以整合至既有系統。

法律與監管風險亦持續上升，Meta與百事可樂均指出，使用受版權保護資料訓練AI可能面臨侵權訴訟。

延伸閱讀

台股真的2萬6了！FOMO情緒炸裂…全幹進去還是等拉回？網看法兩極

H-1B風暴 衝擊印度IT產業…美企每年恐支付140億美元費用

觀光署攜手旅宿業打造資安防護網 守護住客個資安全

耕興：資安和AI眼鏡檢測業務旺 明年貢獻營收上看4億

相關新聞

Nvidia投資OpenAI千億元 打造10吉瓦超級數據中心

晶片龍頭Nvidia輝達(另稱英偉達)22日宣布，將為研發出聊天機器人ChatGPT的人工智慧研發機構OpenAI投資最...

引爆AI熱的竟是FOMO心態？美企說不清楚效益 導入後股價成長有限

AI熱潮席捲企業界，但金融時報分析標普500企業財報與公開文件發現，多數企業雖頻繁提及AI，卻鮮少具體說明其營運效益，相...

布局6G網路！ 三星加入全球6G聯網聯盟

南韓三星電子將加入由美國威瑞森通訊公司（Verizon）領導的全球第六代行動通訊（6G）聯盟，攜手推動6G聯網商用化。

黑天鵝基金經理人預言：標普500指數能再漲20% 很快飆到8,000點

曾在美股2015年「閃電崩盤」中，一天為客戶狂賺10億美元的基金經理人史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）預測...

182億美元布局晶片業 印度能憑設計人才突圍成功？

為搶占全球半導體供應鏈重組的商機，印度目前已批准總投資額達1.6兆盧比（約182億美元）共10項計畫，目標是建立從設計、...

AI產業投資狂潮變現不及 專家警告2030年恐出現8,000億美元營收落差

OpenAI在內人工智慧（AI）公司密集公布數千億美元的資料中心投資計畫，但在創造足夠營收方面卻遠遠跟不上龐大支出的腳步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。