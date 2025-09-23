快訊

布局6G網路！ 三星加入全球6G聯網聯盟

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓三星電子將加入全球第六代行動通訊（6G）聯盟歐洲新聞圖片社。歐新社

南韓三星電子將加入由美國威瑞森通訊公司（Verizon）領導的全球第六代行動通訊（6G）聯盟，攜手推動6G聯網商用化。

威瑞森領導的威瑞森6G創新論壇成員，包括三星電子、臉書母公司Meta、愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）以及高通（Qualcomm）等企業，將合力打造6G生態系，包括開發原型裝置、實地測試、探索新的頻譜區段、加強與國際標準機構互動等。

三星電子也計劃運用人工智慧（AI），建立提供用戶新體驗的行動電訊技術。

