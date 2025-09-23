快訊

黑天鵝基金經理人預言：標普500指數能再漲20% 很快飆到8,000點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
黑天鵝基金經理人史匹茲納格爾預言，標普500指數可能很快觸及8,000點。示意圖。路透
黑天鵝基金經理人史匹茲納格爾預言，標普500指數可能很快觸及8,000點。示意圖。路透

曾在美股2015年「閃電崩盤」中，一天為客戶狂賺10億美元的基金經理人史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）預測，受聯準會降息等因素推動，標普500指數可能很快飆向8,000點，較現今水準大漲近20%。

不過，他也警告，美股這輪牛市的反轉程度可能是1929年華爾街大崩盤以來最猛烈的一次。他形容政府頻繁救市有如堆積過多乾燥易燃物，股價估值越高，最終的「燃燒」可能越猛烈。

作為暢銷書《黑天鵝效應》作者塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）的門生，史匹茲納格爾指出，大幅上漲與潛在大規模拋售並不矛盾。歷史顯示，自1980年以來，熊市前的12個月標普500平均年化報酬率高達26%，而1929年股市在見頂前的最後12個月漲幅更是兩倍有餘。

那麼，投資人該興致勃勃還是憂心忡忡呢？史匹茲納格爾如何一邊看好股市，一邊又在崩盤時大賺一筆？即使是最聰明的交易員也無法預知疫情或交易故障何時發生，因此他旗下基金的秘訣是購買尾部風險保護產品。雖然多數時候虧錢，但一旦出現劇烈下跌行情，就能帶來巨額回報。

