182億美元布局晶片業 印度能憑設計人才突圍成功？

為搶占全球半導體供應鏈重組的商機，印度目前已批准總投資額達1.6兆盧比（約182億美元）共10項計畫，目標是建立從設計、製造到封裝測試的完整產業鏈。但專家認為，此一雄心壯志面臨嚴峻挑戰。

財經網站CNBC報導，印度的行動源於2022年後的地緣政治變化：自2022年美國限制對中國出口先進AI晶片後，全球掀起半導體自給自足浪潮；印度希望藉此減少進口依賴、保障戰略晶片供應，並在全球電子市場有更大的占有率。

但印度的「半導體使命」面臨激烈競爭與後發劣勢。目前為止，無論是投資規模還是人才儲備，專家都不看好足以實現其晶片野心。

資訊技術與創新基金會副總裁Stephen Ezell指出，印度需要的不只是幾家晶片廠，而是完整且長期的半導體生態系統。

半導體招聘顧問Jayanth BR則表示，印度雖擁有晶片設計人才，但其角色主要侷限於非核心設計的測試和驗證，核心智財權通常掌握在美國或新加坡等已建立知識產權制度的地區。

目前印度最大的晶片項目是塔塔電子（Tata Electronics）與台灣力積電合作，在總理莫迪的家鄉古吉拉特邦建設9,100億盧比（約110億美元）半導體廠。英國的Clas-SiC Wafer Fab也與印度的SiCSem合作，在東部奧里薩邦興建印度首座商業化化合物半導體製造廠。