AI產業投資狂潮變現不及 專家警告2030年恐出現8,000億美元營收落差

OpenAI在內人工智慧（AI）公司密集公布數千億美元的資料中心投資計畫，但在創造足夠營收方面卻遠遠跟不上龐大支出的腳步。顧問業貝恩（Bain & Co.）估算，缺口恐怕比外界原本認為的還要大得多。

貝恩周二發布的年度《全球科技報告》指出，到2030年，AI公司每年需要合計2兆美元營收，才能支應滿足需求所需的運算能力。Bain預測，業者營收恐怕會出現約8,000億美元的落差，像ChatGPT這類服務的變現速度，根本追不上資料中心和相關基礎設施的支出需求。

這份報告勢必引發更多對AI產業估值和商業模式的質疑。隨著OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini，以及全球各家公司AI服務的普及，對運算能力和能源的需求正急遽攀升。但AI所省下的成本，以及企業透過AI額外創造營收的能力，卻跟不上這種速度。

貝恩全球科技業務主席克勞佛（David Crawford）說：「若現行的擴展法則（scaling laws）依然成立，AI將對扯全球供應鏈造成愈來愈大的壓力。」

貝恩未進一步說明，若AI公司2030年前仍無法達到獲利，將會帶來哪些後果。

據彭博行業研究估算，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）和Meta在內的全球科技巨人，到2030年代之初合計每年AI支出將超過5,000億美元。

貝恩認為，到2030年，全球新增AI運算需求恐飆升至200百萬瓩（GW），美國將占其中一半。雖然技術和演算法的突破有助於減輕負擔，但若供應鏈受限或電力不足，進展恐將受阻。

除了大舉投入運算能力之外，主要AI公司也正砸下鉅資研發產品。自動化AI代理（autonomous AI agents）是重點之一。貝恩估計，未來三到五年內，企業將把最多一成的科技支出用於打造代理平台在內的核心AI能力。

在AI服務之外，貝恩也預期量子運算將出現成長。這項新興技術可能為金融、製藥、物流和材料科學等產業釋放高達2,500億美元的市場價值。

雖然外界有人期待量子運算出現一次重大突破，但貝恩認為會是逐步推進的曲線，在未來10年內率先於少數領域導入，之後才逐步擴大應用。

貝恩也指出，人形機器人正吸引資金，日益普及，但目前仍處於早期階段，且高度仰賴人工監督。商用成功與否取決於生態系是否成熟，而率先試行機器人的企業可望在產業中取得領先。