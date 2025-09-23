蓋茲承諾捐275億對抗疾病 籲各國停刪援助經費

慈善家蓋茲（Bill Gates）今天宣布，蓋茲基金會將捐贈「全球基金」9.12億美元（約新台幣275億元）以對抗愛滋病、肺結核與瘧疾，他並籲請各國政府停刪全球衛生經費。

路透社報導，蓋茲在紐約舉行的路透新聞人物（Reuters Newsmaker）活動表示，世界正處於十字路口，如果全球衛生經費大幅減少，數百萬兒童將面臨死亡風險。

全球基金（Global Fund）是總部位於日內瓦的非營利獨立組織，這是它在其3年預算週期內的最後一次募款。以美國為首的各國政府大幅刪減援助經費之際，蓋茲基金會（Gates Foundation）這次承諾的捐款數額將與2022年相同。

蓋茲談到自己的承諾表示：「我無法彌補政府刪減的經費，我也不想製造這種假象。」

據美國「健康計量評估研究中心」（Institute forHealth Metrics and Evaluation）數據，2024年至2025年之間，全球援助經費減少21%，目前處於15年來最低水準。

蓋茲表示上述情況仍可改變，因為全球基金等組織年底前正努力募款。但如果目前趨勢不變，那麼自2000年以來將兒童死亡率降低一半的進展、每年挽救500萬人生命的目標，這些恐將面臨危機。

蓋茲表示到2045年他捐出全部財產時，仍有機會挽救數百萬人生命，終結一些最致命的兒童疾病。要達成這些目標，需持續為全球基金（Global Fund）和全球疫苗免疫聯盟（Gavi）等機構提供資金，優先發展基層醫療保健，迅速推動創新措施，例如長效型的愛滋病預防針劑Lenacapavir。

蓋茲在聲明中表示：「世界兒童的健康狀況比大多數人意識到的更糟，但我們的遠景比大多數人想像的要好。」

蓋茲基金會還頒發西班牙總理桑傑士（PedroSanchez）年度「全球守門員獎」（Global GoalkeeperAward）。儘管其他國家減少對全球衛生體系的支持，但西班牙今年對全球基金的捐款增加12%，對全球疫苗免疫聯盟的捐款更增加30%。