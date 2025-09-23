把日本青年送進台積電！ 熊本縣立大半導體學部預計2027年招生
台積電進駐日本熊本，當地學校紛紛以新學系、學程或赴台進修等方式培養日本的半導體人才。讀賣新聞23日報導，熊本縣立大學宣布，將新設專攻半導體領域的「半導體學部」（暫名），以2027年4月招生為目標。
讀賣報導，此舉是因應晶圓代工大廠台積電進駐熊本後，半導體人才需求不足的情況。熊本縣立大學預定2026年3月左右向文部科學省提出申請核准，目標為2027年4月開設。
校方說明，學部預定每屆招60人，有16名教師。除了半導體相關的專業知識與技術，也將建立能跨領域學習的體制，培養能解決社會課題的人才。
熟悉半導體領域的學校理事長黑田忠廣在22日的記者會表示，半導體知識將成為各個領域都十分重要的技能。學校希望能培育出在服務業、金融業、甚至行政領域，都能一展所長的人才。黑田忠廣被譽為日本半導體研究領域的第一人，去年剛接任學校理事長。
熊本縣另一所大學，熊本大學2024年設立有半導體相關課程的新學部「資訊融合學環」，工程學部內增設「半導體裝置工學課程」，另有縣立技術短大與水俣高校也相繼設置相關科系，強化培養半導體人才。
