輝達砸千億投資OpenAI！外媒：黃仁勳登基「IT界皇帝」贏過馬斯克

晶片巨頭輝達22日宣布，將投資人工智慧大廠OpenAI高達1000億美元，約台幣3兆，為OpenAI打造用電規模達10 GW的下一代AI數據中心，這將創下歷來對非上市企業的最大投資金，幾乎相當於比爾蓋茲淨資產，甚至美國緬因州的全年GDP。外媒形容，台裔美籍的輝達執行長黃仁勳在華爾街站穩腳步，崛起為「IT界皇帝」。

輝達承諾分階段投入1000億美元的資金，協助OpenAI打造用電規模達10 GW的下一代AI數據中心，配備數百萬顆圖形處理器（GPU）支援先進AI模型開發。這個等級所需的電力與晶片規模，大到等於輝達1年產能的總和。

這筆投資創下歷來對非上市企業的最高投資金額紀錄，而1000億美元究竟多麼可觀？商業內幕舉例，這幾乎等於微軟創辦人比爾蓋茲的淨資產，約1050億美元；又或是緬因州2024年GDP約980億美元。也可以換算成約2萬台價值500萬美元的Koenigsegg Regera超跑；50場流行樂天后泰勒絲巡演，每場總收入約 20 億美元；一整個運動鞋品牌Nike的市值，約1050億美元。

南韓媒體News1報導，黃仁勳近期接連出手大規模投資，從18日宣布斥資50億美元入股英特爾，取得4%股權，英特爾股價應聲暴漲22.77%，輝達自家股價也上漲3.49%；22日再拋出投資OpenAI，帶動輝達股價大漲近4%。AI伺服器專業公司甲骨文（Oracle）也因受惠預期上揚6.31%，相關個股全面走高。

華爾街對這筆交易頗為看好，在這波投資利多帶動下，那斯達克指數上升0.70%，紐約三大指數連續3天改寫歷史新高。分析指出，黃仁勳的出手已不僅牽動單一企業股價，更推動整體美股行情，顯示他已成為足以左右市場情緒的超級實力派。

與此同時，特斯拉執行長馬斯克則因電動車銷量下滑及多重挑戰陷入困境，無力展開類似投資，兩人境況形成鮮明對比。專家預期，黃仁勳的積極短期內將持續，進一步鞏固其市場影響力。

News1報導形容，出身台灣、童年時期移民美國的黃仁勳，如今帶領輝達成為全球最有價值的科技公司之一，並憑藉大膽的投資手筆撼動國際金融市場，登上「IT業界皇帝」寶座。