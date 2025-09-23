輝達強調所有客戶擺第一 供貨不受OpenAI重大投資所排擠

輝達（NVIDIA）向客戶保證，和OpenA達成投資1,000億美元並共同擴張AI基礎設施的重大交易，不會影響和其他客戶的關係。

輝達周一晚間發布新聞稿強調：「我們的投資不會改變重心，也不會影響對其他客戶的供貨。我們將持續把每一位客戶擺在首位，不論是否持有股權。」

輝達周一已和OpenAI宣布，雙方已簽署意向書，將推動這筆1,000億美元的交易，目標是建設用電規模 10百萬瓩（GW） 、搭載輝達產品的資料中心。這些基礎設施將用於開發和運作人工智慧（AI）模型。

輝達的晶片近年已成矽谷最炙手可熱的產品，資料中心業者爭相搶購。這股熱潮推升了輝達的營收和股價，如今市值已逼近4.5兆美元，居全球之冠。

執行長黃仁勳正努力藉擴大客戶群來延續這波成長。儘管表現亮眼，輝達的營收仍極度依賴少數幾家大型企業，包括微軟（Microsoft）、Meta、亞馬遜（Amazon）和Alphabet。這些公司彼此競爭，力求以最快速度建構AI基礎設施，吸引更多用戶。同時，他們也在部署或開發自家零組件，設法降低對輝達的依賴。

市場也擔心，一旦客戶覺得優先順序被排擠，將加快推動這些自主研發計畫，或更認真考慮潛在競爭對手如超微（AMD）的替代方案。