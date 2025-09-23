快訊

美軍迷你貼片即時監控士兵 保護生命安全也維持戰力

打靶炸臉眼珠掉...初判非膛炸 成功嶺二兵命危術後送加護病房

樺加沙剛遠離！颱風「博羅依」最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

輝達強調所有客戶擺第一 供貨不受OpenAI重大投資所排擠

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳正設法擴大客戶群，不光依賴少數幾家大客戶。美聯社
黃仁勳正設法擴大客戶群，不光依賴少數幾家大客戶。美聯社

輝達（NVIDIA）向客戶保證，和OpenA達成投資1,000億美元並共同擴張AI基礎設施的重大交易，不會影響和其他客戶的關係。

輝達周一晚間發布新聞稿強調：「我們的投資不會改變重心，也不會影響對其他客戶的供貨。我們將持續把每一位客戶擺在首位，不論是否持有股權。」

輝達周一已和OpenAI宣布，雙方已簽署意向書，將推動這筆1,000億美元的交易，目標是建設用電規模 10百萬瓩（GW） 、搭載輝達產品的資料中心。這些基礎設施將用於開發和運作人工智慧（AI）模型。

輝達的晶片近年已成矽谷最炙手可熱的產品，資料中心業者爭相搶購。這股熱潮推升了輝達的營收和股價，如今市值已逼近4.5兆美元，居全球之冠。

執行長黃仁勳正努力藉擴大客戶群來延續這波成長。儘管表現亮眼，輝達的營收仍極度依賴少數幾家大型企業，包括微軟（Microsoft）、Meta、亞馬遜（Amazon）和Alphabet。這些公司彼此競爭，力求以最快速度建構AI基礎設施，吸引更多用戶。同時，他們也在部署或開發自家零組件，設法降低對輝達的依賴。

市場也擔心，一旦客戶覺得優先順序被排擠，將加快推動這些自主研發計畫，或更認真考慮潛在競爭對手如超微（AMD）的替代方案。

延伸閱讀

美調漲H-1B簽證費 黃仁勳盼頂尖人才進入美國

輝達與OpenAI戰略合作 砸3兆打造超級AI運算中心

券商複委託交易動能強 國泰證「全市場、Retail」雙冠王

張淑芬10點半前一定睡覺 竟然也是為了張忠謀！健康清單全曝光

相關新聞

把日本青年送進台積電！ 熊本縣立大半導體學部預計2027年招生

台積電進駐日本熊本，當地學校紛紛以新學系、學程或赴台進修等方式培養日本的半導體人才。讀賣新聞23日報導，熊本縣立大學宣布...

輝達砸千億投資OpenAI！外媒：黃仁勳登基「IT界皇帝」贏過馬斯克

晶片巨頭輝達22日宣布，將投資人工智慧大廠OpenAI高達1000億美元，約台幣3兆，為OpenAI打造用電規模達10 ...

輝達強調所有客戶擺第一 供貨不受OpenAI重大投資所排擠

輝達（NVIDIA）向客戶保證，和OpenA達成投資1,000億美元並共同擴張AI基礎設施的重大交易，不會影響和其他客戶...

蘋果大漲使今年股價終於翻紅 能否續漲分析師看法不一

新款iPhone需求強勁的激勵下，蘋果（Apple）股價周一大漲4.3%，今年以來終於翻紅。不過，分析師對出貨等待時間拉...

川普欽點Fed新科理事米倫主張急進降息成異類 他的理由在這裡

最新成為美國聯準會（Fed）決策官員、由美國總統川普任命的聯準會理事米倫（Stephen Miran），周一（22日）闡...

輝達豪砸1,000億美元投資OpenAI 打造10吉瓦AI資料中心

輝達（Nvidia）計劃斥資最高1,000億美元（約新台幣3兆元）投資OpenAI，協助其在美國建設用電規模至少10吉瓦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。