輝達強調所有客戶擺第一 供貨不受OpenAI重大投資所排擠
輝達（NVIDIA）向客戶保證，和OpenA達成投資1,000億美元並共同擴張AI基礎設施的重大交易，不會影響和其他客戶的關係。
輝達周一晚間發布新聞稿強調：「我們的投資不會改變重心，也不會影響對其他客戶的供貨。我們將持續把每一位客戶擺在首位，不論是否持有股權。」
輝達周一已和OpenAI宣布，雙方已簽署意向書，將推動這筆1,000億美元的交易，目標是建設用電規模 10百萬瓩（GW） 、搭載輝達產品的資料中心。這些基礎設施將用於開發和運作人工智慧（AI）模型。
輝達的晶片近年已成矽谷最炙手可熱的產品，資料中心業者爭相搶購。這股熱潮推升了輝達的營收和股價，如今市值已逼近4.5兆美元，居全球之冠。
執行長黃仁勳正努力藉擴大客戶群來延續這波成長。儘管表現亮眼，輝達的營收仍極度依賴少數幾家大型企業，包括微軟（Microsoft）、Meta、亞馬遜（Amazon）和Alphabet。這些公司彼此競爭，力求以最快速度建構AI基礎設施，吸引更多用戶。同時，他們也在部署或開發自家零組件，設法降低對輝達的依賴。
市場也擔心，一旦客戶覺得優先順序被排擠，將加快推動這些自主研發計畫，或更認真考慮潛在競爭對手如超微（AMD）的替代方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言