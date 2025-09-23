快訊

美軍迷你貼片即時監控士兵 保護生命安全也維持戰力

打靶炸臉眼珠掉...初判非膛炸 成功嶺二兵命危術後送加護病房

樺加沙剛遠離！颱風「博羅依」最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

蘋果大漲使今年股價終於翻紅 能否續漲分析師看法不一

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果上周五推出新款iPhone、Apple Watch和AirPods，初步來看需求不錯。路透
蘋果上周五推出新款iPhone、Apple Watch和AirPods，初步來看需求不錯。路透

新款iPhone需求強勁的激勵下，蘋果（Apple）股價周一大漲4.3%，今年以來終於翻紅。不過，分析師對出貨等待時間拉長的解讀不一。

蘋果今年上半年走勢震盪，但新款iPhone 17上市後引發新一波換機潮，進而扭轉股價頹勢，

蘋果股價今年因關稅疑慮和人工智慧（AI）表現欠佳，一度重挫30%，但近一個月來已反彈近12%，周一再漲4.3%，在那斯達克綜合指數成分股當日表現名列前茅。

蘋果上周五推出新款iPhone、Apple Watch和AirPods。其中，售價999美元的中階機種iPhone Air，是多年來首次重大改版。

美銀證券分析師周一在報告中寫道：「我們追蹤蘋果官網及多家電信商網站的iPhone出貨時間，截至9月22日，iPhone 17的平均出貨等待為18天，高於去年的iPhone 16的10天。」

美銀分析師 Wamsi Mohan 指出，iPhone 17初步需求已超越蘋果初步供給。他周一的報告中提到，中國大陸的出貨時間最長，反映官方15%的補貼以及iPhone Air的監管延宕。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）周日則寫道，中國大陸的強勁需求對蘋果是利多，因為中國大陸是iPhone 17換機潮的「關鍵樞紐」。雖然蘋果近年在當地面臨華為和小米等本土品牌的激烈競爭，但艾夫斯認為「過去幾年的負成長趨勢將在2026會計年度扭轉為正成長」。

艾夫斯將目標價從270美元調高至310美元，為FactSet追蹤分析師中最高水準，代表股價仍有22%的上漲空間。

此外，蘋果的服務事業也將因最近的反壟斷裁決受惠，蘋果獲准繼續和Alphabet旗下Google維持分潤協議。Jensen Investment Management的Allen Bond指出，強勁的iPhone需求極其重要，因為這能擴大安裝基礎，進一步推動服務部門成長。

目前iPhone 17的標準版最受市場青睞。部分分析師原本預期外型全新的iPhone Air能帶動更大關注，但Jefferies分析師李裕生（Edison Lee）指出，這款更輕薄的機型今年出貨時間在iPhone 17系列中最短，可見需求疲弱。

李裕生警告，若標準版的強勁表現不足以抵銷Air和Pro機型的疲弱，「產品組合恐怕會比去年更糟」。

不過，出貨時間未必能反映全貌，因為這同時取決於供給和需求。Mohan寫道：「一般來說，外型差異化的機種通常會帶來更高需求。但蘋果可能已經預先估算，並備足庫存，這就能解釋為什麼出貨時間較短。」

iPhone 17

延伸閱讀

大立光、玉晶光 四檔靚

iPhone Air傳中國下月上市 採合約機銷售

出家人也來搶iPhone？ 網笑：蘋果是素的沒毛病

iPhone Air「登陸」腳步近？陸業界人士：10月有望以合約機上市

相關新聞

把日本青年送進台積電！ 熊本縣立大半導體學部預計2027年招生

台積電進駐日本熊本，當地學校紛紛以新學系、學程或赴台進修等方式培養日本的半導體人才。讀賣新聞23日報導，熊本縣立大學宣布...

輝達砸千億投資OpenAI！外媒：黃仁勳登基「IT界皇帝」贏過馬斯克

晶片巨頭輝達22日宣布，將投資人工智慧大廠OpenAI高達1000億美元，約台幣3兆，為OpenAI打造用電規模達10 ...

輝達強調所有客戶擺第一 供貨不受OpenAI重大投資所排擠

輝達（NVIDIA）向客戶保證，和OpenA達成投資1,000億美元並共同擴張AI基礎設施的重大交易，不會影響和其他客戶...

蘋果大漲使今年股價終於翻紅 能否續漲分析師看法不一

新款iPhone需求強勁的激勵下，蘋果（Apple）股價周一大漲4.3%，今年以來終於翻紅。不過，分析師對出貨等待時間拉...

川普欽點Fed新科理事米倫主張急進降息成異類 他的理由在這裡

最新成為美國聯準會（Fed）決策官員、由美國總統川普任命的聯準會理事米倫（Stephen Miran），周一（22日）闡...

輝達豪砸1,000億美元投資OpenAI 打造10吉瓦AI資料中心

輝達（Nvidia）計劃斥資最高1,000億美元（約新台幣3兆元）投資OpenAI，協助其在美國建設用電規模至少10吉瓦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。