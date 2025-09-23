蘋果大漲使今年股價終於翻紅 能否續漲分析師看法不一
新款iPhone需求強勁的激勵下，蘋果（Apple）股價周一大漲4.3%，今年以來終於翻紅。不過，分析師對出貨等待時間拉長的解讀不一。
蘋果今年上半年走勢震盪，但新款iPhone 17上市後引發新一波換機潮，進而扭轉股價頹勢，
蘋果股價今年因關稅疑慮和人工智慧（AI）表現欠佳，一度重挫30%，但近一個月來已反彈近12%，周一再漲4.3%，在那斯達克綜合指數成分股當日表現名列前茅。
蘋果上周五推出新款iPhone、Apple Watch和AirPods。其中，售價999美元的中階機種iPhone Air，是多年來首次重大改版。
美銀證券分析師周一在報告中寫道：「我們追蹤蘋果官網及多家電信商網站的iPhone出貨時間，截至9月22日，iPhone 17的平均出貨等待為18天，高於去年的iPhone 16的10天。」
美銀分析師 Wamsi Mohan 指出，iPhone 17初步需求已超越蘋果初步供給。他周一的報告中提到，中國大陸的出貨時間最長，反映官方15%的補貼以及iPhone Air的監管延宕。
Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）周日則寫道，中國大陸的強勁需求對蘋果是利多，因為中國大陸是iPhone 17換機潮的「關鍵樞紐」。雖然蘋果近年在當地面臨華為和小米等本土品牌的激烈競爭，但艾夫斯認為「過去幾年的負成長趨勢將在2026會計年度扭轉為正成長」。
艾夫斯將目標價從270美元調高至310美元，為FactSet追蹤分析師中最高水準，代表股價仍有22%的上漲空間。
此外，蘋果的服務事業也將因最近的反壟斷裁決受惠，蘋果獲准繼續和Alphabet旗下Google維持分潤協議。Jensen Investment Management的Allen Bond指出，強勁的iPhone需求極其重要，因為這能擴大安裝基礎，進一步推動服務部門成長。
目前iPhone 17的標準版最受市場青睞。部分分析師原本預期外型全新的iPhone Air能帶動更大關注，但Jefferies分析師李裕生（Edison Lee）指出，這款更輕薄的機型今年出貨時間在iPhone 17系列中最短，可見需求疲弱。
李裕生警告，若標準版的強勁表現不足以抵銷Air和Pro機型的疲弱，「產品組合恐怕會比去年更糟」。
不過，出貨時間未必能反映全貌，因為這同時取決於供給和需求。Mohan寫道：「一般來說，外型差異化的機種通常會帶來更高需求。但蘋果可能已經預先估算，並備足庫存，這就能解釋為什麼出貨時間較短。」
