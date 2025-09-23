輝達豪砸1,000億美元投資OpenAI 打造10吉瓦AI資料中心

輝達（Nvidia）計劃斥資最高1,000億美元（約新台幣3兆元）投資OpenAI，協助其在美國建設用電規模至少10吉瓦（GW）的新一代AI資料中心，相當於800萬戶家庭用電量或10座核反應爐的輸出功率。這項戰略合作將部署400萬至500萬顆輝達GPU，首批設施預計於2026年下半年啟用。若計畫全數落實，將成為史上最大單一企業投資，規模超越微軟收購動視暴雪案。

根據消息人士透露，輝達將以現金分階段投入資金。首筆100億美元投資將在首個1吉瓦部署後撥付。以OpenAI目前5,000億美元估值計算，輝達可望取得約2%的股權，後續出資將隨進度及市值調整。

OpenAI同時計劃斥資逾1,000億美元採購輝達下一代「Vera Rubin」平台，其效能據稱「遠勝現有的Blackwell架構」。

輝達估計，建置總規模10吉瓦的AI基礎設施，包含晶片、土地與實體設施，成本最高可能達 4,000億美元。

這項合作象徵輝達正從純硬體供應商轉型為AI基礎設施的股權夥伴，可能帶來數千億美元營收，進一步鞏固其在AI晶片市場的霸主地位，同時削弱競爭對手（如超微）與客戶自研晶片的威脅。

Bernstein Research分析師Stacy Rasgon指出，該案的營收影響可能比投資金額更驚人。僅1吉瓦等級的資料中心，就可能創造數百億美元的輝達產品需求。

周一收盤時，輝達股價上漲3.9%，市值達約4.5兆美元，並帶動美股三大指數創歷史新高。

對OpenAI而言，這是繼向Oracle購買3,000億美元算力、以及與博通合作自研晶片之後，又一筆重磅合作。該公司同時正與早期最大支持者微軟磋商，探討新架構以允許外部投資人首次入股。

雖然外界對AI投資熱潮的泡沫化風險存疑，但OpenAI執行長薩姆·奧特曼強調，算力將是未來經濟的核心基礎，此次合作將突破當前算力瓶頸，推動下一代AI模型的發展。