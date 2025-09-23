川普欽點Fed新科理事米倫主張急進降息成異類 他的理由在這裡

最新成為美國聯準會（Fed）決策官員、由美國總統川普任命的聯準會理事米倫（Stephen Miran），周一（22日）闡述了他主張大幅快速降息的理由。他的觀點與川普的主張一致，但在聯準會內部卻顯得特立獨行。

米倫在紐約經濟俱樂部這場他加入Fed後的首次政策演說中指出，所謂的「中性利率」（既不刺激、也不壓抑經濟的利率水準）今年受到關稅、移民限制和稅收政策的影響而被拉低。這代表為了避免經濟受損，利率應該降低很多。

他預先準備好的講稿提到，然而目前的情況是，「貨幣政策已深陷限制性太緊的領域」，「短期利率目前大約比應有水準高出2個百分點，太過緊縮政策可能導致不必要的裁員與失業上升」。

米倫上周參加聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，會中決定將降息0.25個百分點（1碼），那是Fed去年12月以來的首次降息，聯邦基金利率降至4%～4.25%區間。然而，米倫對此並不滿意，他主張應該一次就降息0.5個百分點。

根據Fed上周公布的利率預測，米倫傾向於今年總共需要降息1.5個百分點。他對「中性利率」估得相當低，約為2.5%，遠低於3%的預測中位數，米倫因此認為應該迅速接近該水準。儘管也有其他官員認為中性利率應該低於3%。不過，米倫是唯一主張要迅速達到該水準的人。相較之下，聯準會19位官員的降息預期中位數，只認為需要再降息0.5個百分點。

在演講後的問答環節中，米倫說：「這不是恐慌性行動。恐慌性動作會是降息75個基點或更多。我並不恐慌，我只是看到，當利率長期明顯高於中性水準時，風險會不斷上升。」

市場對米蘭演講的初步反應是持懷疑態度。

RSM公司首席經濟學家Joe Brusuelas就表示：「我很難相信聯準會目前的政策是具有限制性的。」他認為，目前金融條件相當寬鬆，勞動市場也接近充分就業。

米倫在演講中也提到，他可能支持放棄聯準會精確的2%通膨目標。他說，通膨的衡量本身就非常困難。不過米倫強調，只有在聯準會已經實現該目標一段持久的時間之後，他才能推動這類政策改變，避免讓外界帶來聯準會是在「移動球門柱」的印象。