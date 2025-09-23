黃金再創新高、油價微跌 銅價持穩

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃金價格周一再創歷史新高。(美聯社)
金價格周一再創歷史新高，受到聯準會（Fed）降息前景以及黃金ETF資金流入的激勵。原油價格小跌，投資人評估歐盟針對俄羅斯石油供應的下一輪措施以及烏克蘭襲擊行動可能對供應造成的影響。銅價持穩。以下是整理自彭博的商品行情：

金價再創歷史新高

黃金價格周一漲至歷史新高，黃金ETF資金流入創三年來最大之際，投資人也押注聯準會（Fed）會繼續降息周期。白銀也上漲，今年初至今漲幅已超過50%

金價突破每英兩3,700美元，延續了此前連續五周上漲的走勢。

據彭博整理的數據，上周五黃金ETF規模成長0.9%，為2022年以來最大單日增幅。

澳盛銀行集團商品策略師Soni Kumari說，就白銀而言，「每英兩43美元的阻力位已被突破，而黃金突破每英兩3,708美元，表明價格將繼續上行」。

紐約時間下午2:53，現貨黃金上漲1.6%，報3,746.16美元。白銀上漲2.3%，突破每英兩44美元，鉑金和鈀金也上漲。

油價微跌

價下跌，交易員在權衡歐盟針對俄羅斯石油供應的措施，以及烏克蘭對俄羅斯能源設施的襲擊所帶來的影響。

歐盟旨在限制俄羅斯石油收入的下一輪制裁措施將重點針對第三國的石油行業實體，預計將波及大約十幾家大陸企業以及數家印度企業。

8月初以來，原油價格一直維持在5美元的波動區間內。BOK Financial交易高級副總裁Dennis Kissler表示，要打破這一區間，美歐必須在對俄羅斯石油買家採取更嚴厲措施上達成一致，「否則，僅對俄羅斯實施更嚴厲制裁只會產生有限效果」。

「烏克蘭對俄羅斯原油及成品油設施的打擊是推動油價上漲的利多因素，可以對沖部分利空，」瑞典北歐斯安銀行首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop表示，「但目前襲擊的強度還不足以對俄羅斯的石油基礎設施造成嚴重且持久的影響」。

11月交割布蘭特原油期貨下跌0.2%，至每桶66.57美元；

周一到期的10月交割西德州中級原油（WTI）期貨跌0.1%，結算價每桶62.64美元。

銅價持穩

交易者正在評估印尼一處礦場災變對全球供應的影響。

該事故導致全球第二大銅礦已經停產兩周。最新消息表明該礦可能會長時間停產，進而令供應迅速收緊，加劇今年

以來對銅價構成支撐的長期供應受限局面。

花旗集團分析師上周表示，明年則有望上漲至12,000美元

截至倫敦時間收盤。LME銅期貨跌0.17%，報9972.5美元；LME鋁期貨跌1%，報2645.0美元

俄羅斯 黃金 金價

