快訊

NBA／剛簽15億續約范弗利特傳新賽季報銷 火箭後場拉警報

馬克宏正式承認巴勒斯坦國 以色列可能反擊曝光

樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊

台積電ADR大漲2.9%再創新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周一（22日）上漲2.9%，續創歷史新高價位272.63美元，較台北交易溢價高達27.3%。

美國股市三大指數周一連續三個交易日收在歷史新高，輝達（NVIDIA）承諾向OpenAI投資高達1,000億美元，資助龐大的資料中心建設，提振對人工智慧（AI）的信心。

道瓊工業指數上漲66.27點，漲幅0.1%，報46,381.54點；標普500指數上漲29.39點，漲幅0.4%，報6,693.75點；那斯達克綜合指數上漲157.50點，漲幅0.7%，報22,788.98點。

費城半導體指數上漲1.6%，輝達大漲3.9%，也收在歷史新高。

台灣加權股價指數周一上漲302.23點收在25,880.60點。台積電（2330）漲2.4%收在1,295.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 177.07 +2.18 172.50 2.65

中華電 CHT 133.55 +0.34 133.50 0.04

台積電 TSM 1,649.03 +2.93 1,295.00 27.34

聯電 UMC 43.91 +1.68 43.05 2.00

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電

延伸閱讀

台積2奈米 15客戶瘋搶…三分之二來自高速運算領域

輝達與OpenAI戰略合作 砸3兆打造超級AI運算中心

台積2奈米耗材鏈熱轉 先進製程接單火爆 昇陽半、中砂、光洋科等占關鍵

聯發科露口風…加入美國製造行列

相關新聞

川普欽點Fed新科理事米倫主張急進降息成異類 他的理由在這裡

最新成為美國聯準會（Fed）決策官員、由美國總統川普任命的聯準會理事米倫（Stephen Miran），周一（22日）闡...

輝達豪砸1,000億美元投資OpenAI 打造10吉瓦AI資料中心

輝達（Nvidia）計劃斥資最高1,000億美元（約新台幣3兆元）投資OpenAI，協助其在美國建設用電規模至少10吉瓦...

日本遊客不愛逛百貨卻爆買唐吉訶德 Donki完勝原因曝光

日圓貶值趨緩，日本百貨業望穿秋水，等不到進來爆買高級品的外國人。這些支撐日本觀光經濟的人都跑去哪裡了，統計說，每4名遊客就有1人窩在折扣店唐吉訶德（Donki Quijote）尋寶，2024年度免稅品銷售額大贏百貨龍頭三越伊勢丹300億日圓以上。這篇文章告訴你，唐吉訶德是怎麼辦到的。

黃金再創新高、油價微跌 銅價持穩

黃金價格周一再創歷史新高，受到聯準會（Fed）降息前景以及黃金ETF資金流入的激勵。原油價格小跌，投資人評估歐盟針對俄羅...

台積電ADR大漲2.9%再創新高

台積電ADR周一（22日）上漲2.9%，續創歷史新高價位272.63美元，較台北交易溢價高達27.3%。

投資17年股價漲3,890%…巴菲特出清比亞迪 加碼三井

「股神」巴菲特旗下波克夏公司出清大陸電動車巨擘比亞迪持股，在投資這檔股票長達17年後獲利了結出場。在此同時，波克夏已透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。