台積電ADR大漲2.9%再創新高

日圓貶值趨緩，日本百貨業望穿秋水，等不到進來爆買高級品的外國人。這些支撐日本觀光經濟的人都跑去哪裡了，統計說，每4名遊客就有1人窩在折扣店唐吉訶德（Donki Quijote）尋寶，2024年度免稅品銷售額大贏百貨龍頭三越伊勢丹300億日圓以上。這篇文章告訴你，唐吉訶德是怎麼辦到的。

2025-09-23 08:00