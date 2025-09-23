台積電ADR大漲2.9%再創新高
台積電ADR周一（22日）上漲2.9%，續創歷史新高價位272.63美元，較台北交易溢價高達27.3%。
美國股市三大指數周一連續三個交易日收在歷史新高，輝達（NVIDIA）承諾向OpenAI投資高達1,000億美元，資助龐大的資料中心建設，提振對人工智慧（AI）的信心。
道瓊工業指數上漲66.27點，漲幅0.1%，報46,381.54點；標普500指數上漲29.39點，漲幅0.4%，報6,693.75點；那斯達克綜合指數上漲157.50點，漲幅0.7%，報22,788.98點。
費城半導體指數上漲1.6%，輝達大漲3.9%，也收在歷史新高。
台灣加權股價指數周一上漲302.23點收在25,880.60點。台積電（2330）漲2.4%收在1,295.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 177.07 +2.18 172.50 2.65
中華電 CHT 133.55 +0.34 133.50 0.04
台積電 TSM 1,649.03 +2.93 1,295.00 27.34
聯電 UMC 43.91 +1.68 43.05 2.00
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
