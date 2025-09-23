美股三大指數連續三個交易日創收盤新高 輝達率科技股上漲

美國股市三大指數周一連續三個交易日收在歷史新高，輝達（NVIDIA）承諾向OpenAI投資高達1,000億美元，資助龐大的資料中心建設，提振對人工智慧（AI）的信心。

道瓊工業指數上漲66.27點，漲幅0.1%，報46,381.54點；標普500指數上漲29.39點，漲幅0.4%，報6,693.75點；那斯達克綜合指數上漲157.50點，漲幅0.7%，報22,788.98點。

費城半導體指數上漲1.6%，輝達大漲3.9%，台積電ADR也上漲2.9%，雙雙收在歷史新高。

OpenAI的另一個合作夥伴甲骨文(Oracle)大漲6.3%。被日益視為AI晶片市場競爭對手的博通(Broadcom)下跌1.6%。另外，白宮官員說按照正在逐漸成型的TikTok美國業務出售交易，該公司將重建一個新的美國版本TikTok算法，並為其提供保障。

聯準會（Fed）理事斯米倫周一在他加入Fed後首場演講主張需要大幅降息以避免更多人失業，談到通膨問題時米倫說「一些商品價格的相對微小變化，已引發了我認為不合理的疑慮」。聖路易斯聯邦準備銀行總裁穆薩林和亞特蘭大總裁波斯提克分別表示，儘管上周Fed降息1碼（0.25個百分點）是為了應對失業率上升的風險，但降低通脹仍是首要任務。

據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算Fed在接下來的兩次會議上每次降息0.25個百分點的可能性為75%。美國10年期公債殖利率周一持穩，收在4.141%。金價周一繼續上揚，延續創紀錄漲勢，近月黃金期貨周一結算價報每英兩3,740.70美元。

高盛集團首席美國股票策略師David Kostin周五將標普500指數3個月目標價上調至6,800。他還分別將6個月和12個月的目標價上調至7,000點和7,200點。他指出，「在過去40年裡，當Fed在經濟持續成長的背景下重啟降息時，標普500指數12個月回報率的中值為15%」。

Wealthspire Advisors資深副總裁暨顧問Oliver Pursche表示，「當前市場正處於歷史最高點，而價位也越來越偏高，股市若要進一步大幅上漲，需要新的催化因素，而目前市場似乎在忽視潛在的阻力」。

蘋果（Apple）大漲4.3%，收在12月來最高價位，全年走勢轉正。Wedbush上調蘋果目標價，因有跡象顯示iPhone 17需求強勁。特斯拉上漲1.9%。

泰諾（Tylenol）製造商Kenvue大跌7.5%，投資人擔心川普將發布聲明，提到這款止痛藥和自閉症的關聯。收盤後，川普表示，美國食品藥物管理局(FDA)將要求醫生建議孕婦避免使用對乙酰氨基酚（即泰諾的主要成分）。聲明發布後，Kenvue股價反彈，上漲4.7%。