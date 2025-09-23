科技巨擘股價勁揚 美股收漲各大指數再創新高

快訊

中央社／ 紐約22日綜合外電報導

輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）和甲骨文（Oracle）等科技公司股價揚升，推動華爾街股市各大指數今天收漲且都創下歷史新高，克服了美股早盤疲弱走勢以及估值過高的擔憂。

道瓊工業指數上揚66.27點或0.14%，收46381.54點。

標準普爾500指數上漲29.39點或0.44%，收6693.75點。

那斯達克指數勁揚157.50點或0.70%，收22788.98點。

費城半導體指數揚升97.87點或1.57%，收6330.12點。

