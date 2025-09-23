輝達與OpenAI戰略合作 砸3兆打造超級AI運算中心

中央社／ 舊金山22日綜合外電報導

晶片巨頭輝達與人工智慧大廠OpenAI宣布戰略合作，輝達將為對方打造用電規模達10 GW的下一代AI數據中心，配備數百萬顆圖形處理器（GPU）支援先進AI模型開發。

根據兩家公司發布的新聞稿，輝達（NVIDIA）承諾投入高達1000億美元（約新台幣3兆）的資金，採分階段投資模式，第一個達到GW規模的系統將於2026年下半年在輝達的Vera Rubin平台上線。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，輝達和OpenAI在過去10年相輔相成，從第一台DGX超級電腦到ChatGPT突破，這次投資與基礎設施合作將代表新的躍進－打造用電規模10 GW的系統驅動人工智慧新紀元。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）表示，算力基礎是一切，算力基建將成為未來經濟的根基，「我們將透過與輝達共同打造的系統，既推動新的AI突破，也讓人們與企業能以同等規模提升」。

華爾街日報指出，輝達與OpenAI這兩家帶動美國在AI「超級智慧」領域競賽的巨頭宣布成為戰略夥伴，OpenAI將能構建並部署至少10 GW規模的輝達系統，用於打造自家的AI數據中心，以訓練並運行下一代模型。用電規模相當於800萬戶家庭用電量。

這反映出在運行AI模型上之所以需投入如此龐大資源，目的就是為創造出比人類更聰明、更快、更強大的「超級智慧」（superintelligence）。

這項合作夥伴關係押寶於AI模型的持續改進，本質上是相信來自投資者、企業、政府和華爾街金融家數千億美元的投資，將能創造出足以深刻改變當前經濟和社會的AI模型，勾勒出一個依賴遠超過今日可用算力的未來經濟輪廓。

規模 OpenAI 用電

延伸閱讀

輝達攜手阿布達比研究院 成立AI與機器人實驗室

輝達砸50億美元入股英特爾！郭哲榮：台積電（2330）恐「不得不」跟進

輝達攻自駕小黃 感測元件與鏡頭應用最關鍵 同欣電、亞光等受惠

台積電前五大客戶明年洗牌 博通坐三望二 可能擠下輝達

相關新聞

米蘭時裝週9/23登場 將致敬已故時尚大師亞曼尼

米蘭時裝週將於明天盛大開幕，近日逝世的義大利「時尚之王」、知名服裝設計師亞曼尼（Giorgio Armani）的遺作及相...

美股早盤／幣圈爆倉！四大指數漲跌互見 台積ADR攀高

川普當局擬大幅調高H-1B工作簽證費用，投資人審慎以對，想知道聯準會（Fed）的貨幣寬鬆政策，能否抵銷利空，美股22日早...

Google廣告壟斷案將開庭 美司法部要求分拆技術業務

美國網路搜尋引擎龍頭Google（谷歌）今天將再度在美國聯邦法院面臨訴訟考驗，因為美國司法部律師要求法官命令Google...

Nissan引進英國公司Wayve技術 測試新駕駛輔助系統

日產汽車公司（Nissan）今天表示，已開始測試採用英國新創公司Wayve技術的新一代駕駛輔助系統，預計2027年度在日...

產業報告：全球核能供電難持穩至2030年 因缺這個因素

最新報告指出，全球核能發電量去年創新高，但由於缺乏必要的投資，未來幾年恐怕難以為繼。

市場消化聯準會降息 亞股收盤互有漲跌

美國聯邦準備理事會（Fed）上週決議降息1碼（25個基點），帶動華爾街股市大漲後，投資人正評估後續走勢，亞股今天收盤互有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。