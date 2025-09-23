保時捷下修財測衝擊汽車業 歐洲股市多收跌

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導

知名跑車大廠保時捷（Porsche）下修財測，讓公司和母企業福斯汽車集團（Volkswagen）的股價重挫，同時投資人仍在尋找經濟成長的新線索，歐洲股市主要指數今天大多收跌。

倫敦FTSE 100指數微漲10.01點或0.11%，收9226.68點。

法蘭克福DAX指數下挫112.36點或0.48%，收23527.05點。

巴黎CAC 40指數下跌23.48點或0.30%，收7830.11點。

指數 法蘭克福 福斯

