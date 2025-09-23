韓美關稅談判陷泥沼 拖累韓元在OECD國家貨幣中表現墊底

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
分析師指出，韓美貿易談判陷入停滯，是韓元在OECD成員國貨幣中表現持續吊車尾的主因。路透
分析師指出，韓美貿易談判陷入停滯，是韓元在OECD成員國貨幣中表現持續吊車尾的主因。路透

韓國時報22日報導，分析師指出，由於南韓美國的貿易談判陷於停滯，使該國外匯存底及匯率承受壓力，造成韓元在經濟合作發展組織（OECD）經濟體貨幣中，表現持續墊底。

根據來自南韓銀行（央行）的資料，韓元在上周五（19日）下午3：30報1,393韓元兌1美元，較一個月前貶值0.2%。但同期16個OECD成員國的貨幣兌美元平均升值1.1%，呈明顯對比。韓元是過去30天來呈現貶勢的三種OECD成員國貨幣之一，與貶值1.2%的土耳其里拉，及貶值0.6%的紐元並列。

財經專家指出，陷入停滯的韓美關稅磋商，是韓元走弱的一項關鍵原因。信榮證券（Shinyoung）分析師趙勇九（Cho Yong-gu，音譯）認為，持續升溫的韓美貿易談判緊張，對韓元影響重大。

7月時華府同意將對南韓出口貨物的統一關稅，由25%調降至15%，以換取南韓對美投資3,500億美元承諾。但南韓另要求「無上限」的換匯協議以為保障，遭美國拒絕。淑明女子大學榮譽教授申世敦（Shin Se-don，音譯）表示，「此情況顯示，美國的需求將讓南韓的外匯存底及貨幣市場陷入不穩，更廣泛地來說，將損害國家利益。」

南韓目前持有4,163億美元外匯存底，但專家警告，如依華府當局要求進行投資，將威脅外匯存底穩定性。

南韓總統李在明於21日刊出的路透專訪中警告，如遵照美國要求，南韓經濟可能面臨堪比1997年亞洲金融危機的險境。

南韓 美國 外匯

延伸閱讀

韓國現任與前任總統個資遭駭外洩 引發國安疑慮

李在明專訪：警告北韓與俄國軍事合作是重大威脅

南韓樂見川、金協議 盼北韓不發展新核武

金正恩鬆口川金會有望！喊「與川普有過美好回憶」提1條件重啟對話

相關新聞

米蘭時裝週9/23登場 將致敬已故時尚大師亞曼尼

米蘭時裝週將於明天盛大開幕，近日逝世的義大利「時尚之王」、知名服裝設計師亞曼尼（Giorgio Armani）的遺作及相...

美股早盤／幣圈爆倉！四大指數漲跌互見 台積ADR攀高

川普當局擬大幅調高H-1B工作簽證費用，投資人審慎以對，想知道聯準會（Fed）的貨幣寬鬆政策，能否抵銷利空，美股22日早...

Google廣告壟斷案將開庭 美司法部要求分拆技術業務

美國網路搜尋引擎龍頭Google（谷歌）今天將再度在美國聯邦法院面臨訴訟考驗，因為美國司法部律師要求法官命令Google...

Nissan引進英國公司Wayve技術 測試新駕駛輔助系統

日產汽車公司（Nissan）今天表示，已開始測試採用英國新創公司Wayve技術的新一代駕駛輔助系統，預計2027年度在日...

產業報告：全球核能供電難持穩至2030年 因缺這個因素

最新報告指出，全球核能發電量去年創新高，但由於缺乏必要的投資，未來幾年恐怕難以為繼。

市場消化聯準會降息 亞股收盤互有漲跌

美國聯邦準備理事會（Fed）上週決議降息1碼（25個基點），帶動華爾街股市大漲後，投資人正評估後續走勢，亞股今天收盤互有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。