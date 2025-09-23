韓美關稅談判陷泥沼 拖累韓元在OECD國家貨幣中表現墊底

韓國時報22日報導，分析師指出，由於南韓與美國的貿易談判陷於停滯，使該國外匯存底及匯率承受壓力，造成韓元在經濟合作發展組織（OECD）經濟體貨幣中，表現持續墊底。

根據來自南韓銀行（央行）的資料，韓元在上周五（19日）下午3：30報1,393韓元兌1美元，較一個月前貶值0.2%。但同期16個OECD成員國的貨幣兌美元平均升值1.1%，呈明顯對比。韓元是過去30天來呈現貶勢的三種OECD成員國貨幣之一，與貶值1.2%的土耳其里拉，及貶值0.6%的紐元並列。

財經專家指出，陷入停滯的韓美關稅磋商，是韓元走弱的一項關鍵原因。信榮證券（Shinyoung）分析師趙勇九（Cho Yong-gu，音譯）認為，持續升溫的韓美貿易談判緊張，對韓元影響重大。

7月時華府同意將對南韓出口貨物的統一關稅，由25%調降至15%，以換取南韓對美投資3,500億美元承諾。但南韓另要求「無上限」的換匯協議以為保障，遭美國拒絕。淑明女子大學榮譽教授申世敦（Shin Se-don，音譯）表示，「此情況顯示，美國的需求將讓南韓的外匯存底及貨幣市場陷入不穩，更廣泛地來說，將損害國家利益。」

南韓目前持有4,163億美元外匯存底，但專家警告，如依華府當局要求進行投資，將威脅外匯存底穩定性。

南韓總統李在明於21日刊出的路透專訪中警告，如遵照美國要求，南韓經濟可能面臨堪比1997年亞洲金融危機的險境。