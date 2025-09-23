金銀價攀高 幣圈價格下殺

聯準會（Fed）降息預期和資金湧入ETF，帶動金銀價格再創高，但幣圈則出現15億美元以上的爆倉潮，規模為3月底以來最大，導致加密貨幣價格下殺。

黃金現貨價22日盤中上漲1.2%，至每英兩3,728.36美元。Fed上周降息，並示意將持續寬鬆到年底，促使金價連續五周攀高。彭博數據顯示，黃金ETF在上周五（19日）衝高0.9%，為2022年來最大漲幅。

白銀現貨一度飆升1.7%至每英兩43.8053美元。白銀22日漲勢更勝黃金，可能是多頭選擇權交易帶動。iShares Silver Trust（安碩白銀ETF）的選擇權交易量，19日暴增至120萬口，為去年4月來新高。銀價今年來強升50%。

金銀狂飆之際，根據Coinglass資料，加密貨幣在22日則有逾15億美元的多頭部位爆倉，超過40.7萬名交易員的部位，在24小時遭強制平倉，引發劇烈拋售潮。

比特幣一度下跌3%至111,998美元。乙太幣更聞訊急殺9%至4,075美元；瑞波幣和Solona也重挫逾5%。這股賣壓導致整體數位資產市場規模跌破4兆美元。

Kaiko研究主管麥卡錫認為，Fed上周降息後，投機部位似乎增加，這些部位有高度槓桿，價格略為下跌就可能斷頭，釀成連鎖效應。

上市公司儲備加密幣，帶動比特幣和乙太幣在8月飆至空前新高，但隨著這些加密幣儲備公司的股價拉回，如賽勒旗下策略公司（Strategy）、日本的Metaplanet等，加密幣動能跟著消退。