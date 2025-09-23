投資17年股價漲3,890%…巴菲特出清比亞迪 加碼三井

「股神」巴菲特旗下波克夏公司出清大陸電動車巨擘比亞迪持股，在投資這檔股票長達17年後獲利了結出場。在此同時，波克夏已透過增持股票，成為日商三井物產的大股東，是波克夏持續看好這家日本商社的最新行動。

CNBC網站報導，時事通訊Buffett Watch一位讀者指出，持有比亞迪股票的波克夏子公司「波克夏能源」首季財報顯示，截至今年3月底，比亞迪對波克夏的投資價值已是零。波克夏發言人隨後證實，已出清比亞迪所有部位。

波克夏是在2008年9月，開始持有比亞迪股票，當時在巴菲特長期左右手、時任波克夏副董事長孟格推動下，波克夏以2.3億美元買進2.25億股。

後來證明這項投資極為成功，截至22日收盤的17年間，比亞迪股價飆漲約3,890%，若計算至今年3月底，漲幅更超過4,500%。比亞迪股價在今年5月站上歷史顛峰後至今下跌約30%。

比亞迪集團公關處總經理李雲飛發文回應，波克夏從2022年8月開始出售比亞迪股票，去年6月持股就已低於5%，「股票投資，有買就有賣，這是很正常的事。感謝孟格和巴菲特對比亞迪的認可，也感謝過去17年的投資、幫助和陪伴，為所有的長期主義點讚」。比亞迪22日股價收跌3.4%，是三周來最大跌幅。

巴菲特並未詳細解釋波克夏開始拋售比亞迪股票的原因，他曾在2023年接受CNBC採訪時表示，比亞迪是一家「卓越的公司」，由一位「卓越的人」經營，但「我覺得我們會找到更讓我感覺安心的資金用途」。

波克夏出清比亞迪持股之際，另透過增持股票，成為日商三井物產的大股東。根據三井物產22日發表的聲明，波克夏已將三井物產依投票權計算的持股比率提高到10%以上，並且可能考慮進一步增持。

巴菲特2020年首次揭露買進日本五大商社股票。根據巴菲特2月致股東年度信函，波克夏最初計劃將對於日本商社的持股比率維持在10%以下，但這些日本商社同意「適度」放鬆上限。波克夏在三菱商事的持股也已跨過10%門檻。