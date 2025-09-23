快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

投資17年股價漲3,890%…巴菲特出清比亞迪 加碼三井

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
股神巴菲特旗下波克夏公司出清大陸電動車巨擘比亞迪持股，在投資長達17年後獲利了結。（美聯社）
股神巴菲特旗下波克夏公司出清大陸電動車巨擘比亞迪持股，在投資長達17年後獲利了結。（美聯社）

「股神」巴菲特旗下波克夏公司出清大陸電動車巨擘比亞迪持股，在投資這檔股票長達17年後獲利了結出場。在此同時，波克夏已透過增持股票，成為日商三井物產的大股東，是波克夏持續看好這家日本商社的最新行動。

CNBC網站報導，時事通訊Buffett Watch一位讀者指出，持有比亞迪股票的波克夏子公司「波克夏能源」首季財報顯示，截至今年3月底，比亞迪對波克夏的投資價值已是零。波克夏發言人隨後證實，已出清比亞迪所有部位。

波克夏是在2008年9月，開始持有比亞迪股票，當時在巴菲特長期左右手、時任波克夏副董事長孟格推動下，波克夏以2.3億美元買進2.25億股。

後來證明這項投資極為成功，截至22日收盤的17年間，比亞迪股價飆漲約3,890%，若計算至今年3月底，漲幅更超過4,500%。比亞迪股價在今年5月站上歷史顛峰後至今下跌約30%。

比亞迪集團公關處總經理李雲飛發文回應，波克夏從2022年8月開始出售比亞迪股票，去年6月持股就已低於5%，「股票投資，有買就有賣，這是很正常的事。感謝孟格和巴菲特對比亞迪的認可，也感謝過去17年的投資、幫助和陪伴，為所有的長期主義點讚」。比亞迪22日股價收跌3.4%，是三周來最大跌幅。

巴菲特並未詳細解釋波克夏開始拋售比亞迪股票的原因，他曾在2023年接受CNBC採訪時表示，比亞迪是一家「卓越的公司」，由一位「卓越的人」經營，但「我覺得我們會找到更讓我感覺安心的資金用途」。

波克夏出清比亞迪持股之際，另透過增持股票，成為日商三井物產的大股東。根據三井物產22日發表的聲明，波克夏已將三井物產依投票權計算的持股比率提高到10%以上，並且可能考慮進一步增持。

巴菲特2020年首次揭露買進日本五大商社股票。根據巴菲特2月致股東年度信函，波克夏最初計劃將對於日本商社的持股比率維持在10%以下，但這些日本商社同意「適度」放鬆上限。波克夏在三菱商事的持股也已跨過10%門檻。

波克夏 比亞迪 股票

延伸閱讀

比亞迪仰望 U9 Xtreme 衝上 496 km/h 打破 Bugatti 紀錄卻仍非官方最速

比亞迪拚3年內 在歐洲生產電動車

兩岸靚人物／比亞迪董事長王傳福發揮工程師文化 追求更好

擴張踩煞車 比亞迪下調年銷目標

相關新聞

投資17年股價漲3,890%…巴菲特出清比亞迪 加碼三井

「股神」巴菲特旗下波克夏公司出清大陸電動車巨擘比亞迪持股，在投資這檔股票長達17年後獲利了結出場。在此同時，波克夏已透過...

陸對美科技出口大崩跌 亞洲國家外銷補上缺口

根據高盛最新報告，中國大陸對美國的科技出口崩跌，缺口則由其他亞洲國家補上，從去年第4季到今年8月，南韓、越南、印度對美國...

金銀價攀高 幣圈價格下殺

聯準會（Fed）降息預期和資金湧入ETF，帶動金銀價格再創高，但幣圈則出現15億美元以上的爆倉潮，規模為3月底以來最大，...

日產新自駕系統 槓特斯拉

為擺脫營運困境，日產汽車將借重夥伴英國人工智慧（AI）新創Wayve的科技，研發出可與特斯拉較勁的新駕駛輔助技術。

米蘭時裝週9/23登場 將致敬已故時尚大師亞曼尼

米蘭時裝週將於明天盛大開幕，近日逝世的義大利「時尚之王」、知名服裝設計師亞曼尼（Giorgio Armani）的遺作及相...

美股早盤／幣圈爆倉！四大指數漲跌互見 台積ADR攀高

川普當局擬大幅調高H-1B工作簽證費用，投資人審慎以對，想知道聯準會（Fed）的貨幣寬鬆政策，能否抵銷利空，美股22日早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。