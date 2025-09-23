日產新自駕系統 槓特斯拉

為擺脫營運困境，日產汽車將借重夥伴英國人工智慧（AI）新創Wayve的科技，研發出可與特斯拉較勁的新駕駛輔助技術。

日產計劃在2027年4月開始的會計年度，發表新一代ProPilot智行安全系統。

得益於Wayve研發的AI軟體，新系統能在採用更少鏡頭與感測器的情況下，於複雜的街道環境行駛，有別於前一代僅能在高速公路運行，但仍屬於Level 2自動駕駛技術的範圍。

日產宣稱，新一代ProPilot將比肩特斯拉的全自動輔助駕駛（FSD）。

由軟銀支持的Wayve，4月宣布結盟日產，是首度有大型車廠計劃在量產車上採用其AI科技。Wayve正在日本橫濱設立測試中心，成為英國、美國、德國之外的第四個據點。

不過，日本車廠在自動駕駛技術的進展上，仍遠遠落後中國大陸。

中國的無人計程車技術十分先進，正於北京、上海等城市測試Level 4自駕技術。

儘管輔助駕駛或自駕技術在多數國家面臨監管阻礙，但日本法規特別嚴苛，要求駕駛人須無時無刻維持對車輛的掌控。

自駕技術競爭激烈；市調機構IndustryARC說，隨AI、感測器及資料處理能力取得進展，自駕市場規模預料在2030年攀抵2兆美元。