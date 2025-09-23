陸對美科技出口大崩跌 亞洲國家外銷補上缺口

根據高盛最新報告，中國大陸對美國的科技出口崩跌，缺口則由其他亞洲國家補上，從去年第4季到今年8月，南韓、越南、印度對美國的科技出口跳增80%，反映出儘管中國大陸承受壓力，亞洲在AI驅動的出口熱潮中仍蓬勃發展。

根據高盛21日發布的報告，截至8月，亞洲地區以美元計算的整體出口額年增7%，其中科技產品貢獻逾六成增幅。台灣表現一枝獨秀，科技產品占其出口比重超過70%，為亞洲最高。

在8月，中國大陸對美國的科技出口已較去年第4季崩跌70%，反映美國總統川普祭出關稅的影響，包括以芬太尼為由、在3月對中祭出的20%關稅。

2017年，美國近半數關鍵科技進口來自中國大陸。高盛估計，2025年這個比率降至20%以下。而這八年來，台灣、墨西哥、日本、印度和越南對美科技出口的占比都在持續上升。

整體而言，中國大陸和亞洲其他地區的科技出口表現，遠優於其他類別的出口，對非美市場的外銷表現也並無太大差異。

高盛分析師表示，7月中國大陸與亞洲其他地區對非美國市場的科技出口，較2024年第4季成長約20%，「反映出全球強勁的科技需求」。華府透過關稅展開貿易戰，並推動與中國的高科技產品脫鉤，進一步鞏固了在疫情時期科技供應鏈加速重整的趨勢。

高盛分析師預期，供應鏈會持續重整，「科技供應鏈將持續轉移，進一步推動美中高科技脫鉤，並重新塑造亞洲內外的貿易格局」。