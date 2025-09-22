聽新聞
0:00 / 0:00
米蘭時裝週9/23登場 將致敬已故時尚大師亞曼尼
米蘭時裝週將於明天盛大開幕，近日逝世的義大利「時尚之王」、知名服裝設計師亞曼尼（Giorgio Armani）的遺作及相關紀念活動，將是這場義式時尚饗宴最受矚目的亮點之一。
法新社報導，普拉達（Prada）、Dolce & Gabbana、麥絲瑪拉（Max Mara）、凡迪（Fendi）、RobertoCavalli、菲拉格慕（Ferragamo）及寶緹嘉（BottegaVeneta）等時尚精品品牌，本週將陸續發表2026年春夏女裝系列。
然而，亞曼尼於本月初辭世的悲傷氛圍將籠罩今年的米蘭時裝週（Milan Fashion Week），這位享壽91歲的傳奇人物生前掌管價值數十億歐元的同名品牌，並促使米蘭成為全球時尚重鎮。
亞曼尼品牌的時裝秀將於28日登場，這原本就是一場盛事，將成為這個好萊塢巨星熱愛的品牌慶祝創立50週年的高潮。
亞曼尼時裝秀將在米蘭知名的布里拉美術館（Pinacoteca di Brera）舉行，預計作為對亞曼尼的最後致敬。
自9月24日起，布里拉美術館接下來4個月也將舉辦亞曼尼品牌的週年紀念展，並展出亞曼尼150件頂級作品。根據亞曼尼集團，這場展覽規劃已久，亞曼尼「直到最後一刻」都還在投入籌備工作。
義大利時尚商會主席卡巴薩（Carlo Capasa）本月稍早談到，今年「我們慶祝米蘭時裝週，以紀念它其中一位創辦者：亞曼尼」。
卡巴薩還說，亞曼尼在產業轉型之際，為時尚界帶來創意、企業家精神與人文啟發，而遠見、品質跟堅持是其核心價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言