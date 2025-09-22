米蘭時裝週9/23登場 將致敬已故時尚大師亞曼尼

米蘭時裝週將於明天盛大開幕，近日逝世的義大利「時尚之王」、知名服裝設計師亞曼尼（Giorgio Armani）的遺作及相關紀念活動，將是這場義式時尚饗宴最受矚目的亮點之一。

法新社報導，普拉達（Prada）、Dolce & Gabbana、麥絲瑪拉（Max Mara）、凡迪（Fendi）、RobertoCavalli、菲拉格慕（Ferragamo）及寶緹嘉（BottegaVeneta）等時尚精品品牌，本週將陸續發表2026年春夏女裝系列。

然而，亞曼尼於本月初辭世的悲傷氛圍將籠罩今年的米蘭時裝週（Milan Fashion Week），這位享壽91歲的傳奇人物生前掌管價值數十億歐元的同名品牌，並促使米蘭成為全球時尚重鎮。

亞曼尼品牌的時裝秀將於28日登場，這原本就是一場盛事，將成為這個好萊塢巨星熱愛的品牌慶祝創立50週年的高潮。

亞曼尼時裝秀將在米蘭知名的布里拉美術館（Pinacoteca di Brera）舉行，預計作為對亞曼尼的最後致敬。

自9月24日起，布里拉美術館接下來4個月也將舉辦亞曼尼品牌的週年紀念展，並展出亞曼尼150件頂級作品。根據亞曼尼集團，這場展覽規劃已久，亞曼尼「直到最後一刻」都還在投入籌備工作。

義大利時尚商會主席卡巴薩（Carlo Capasa）本月稍早談到，今年「我們慶祝米蘭時裝週，以紀念它其中一位創辦者：亞曼尼」。

卡巴薩還說，亞曼尼在產業轉型之際，為時尚界帶來創意、企業家精神與人文啟發，而遠見、品質跟堅持是其核心價值。