快訊

炸山爭議還在燒！始祖鳥股價重挫 蔡國強名聲大爆破

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

樺加沙現在最接近台灣！ 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

美股早盤／幣圈爆倉！四大指數漲跌互見 台積ADR攀高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股22日早盤四大指數漲跌互見。路透
美股22日早盤四大指數漲跌互見。路透

川普當局擬大幅調高H-1B工作簽證費用，投資人審慎以對，想知道聯準會（Fed）的貨幣寬鬆政策，能否抵銷利空，美股22日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤下挫0.5%，標普500指數跌0.1%，那斯達克指數遊走平盤上下，費城半導體指數上揚0.8%；台積電ADR走高1%，輝達挫低0.5%。

多名聯準會（Fed）官員將發布談話，22日為Fed新任理事米蘭、23日為Fed主席鮑爾。TD證券主管羅斯特說，這是央行官員出面說明的時刻，希望這些發言能有助市場、更準確形塑降息預期。另一市場焦點是，FED偏好的通膨指標「個人消費支出（PCE）物價指數」，預定26日出爐。

美國總統川普上周五（19日）表示，新的H-1B工作簽證費用將高達10萬美元，可能會重創美國科技巨擘。

個股方面，幣圈出現15億美元以上的爆倉潮，引發拋售，加密貨幣價格重挫。知名的加密幣儲備企業--策略公司（Strategy），股價走低3%。

輝瑞攀升1%，Metsera暴漲61%。輝瑞同意收購新創公司Metsera，進攻減重藥市場。

華盛頓郵報透露，川普政府將宣布，泰諾（Tylenol）止痛藥的活性成本，與自閉症有關，製造商Kenvue大跌3%。

指數 Fed 川普

延伸閱讀

普丁向川普提議 將美俄核武管控條約再延長1年

市場消化聯準會降息 亞股收盤互有漲跌

川普：俄若持續挑釁 美將協防波蘭和波羅的海國家

紐時曝台灣這產業30年穩居美國頭號供應國！川普關稅上路後「苦哈哈」

相關新聞

美股早盤／幣圈爆倉！四大指數漲跌互見 台積ADR攀高

川普當局擬大幅調高H-1B工作簽證費用，投資人審慎以對，想知道聯準會（Fed）的貨幣寬鬆政策，能否抵銷利空，美股22日早...

米蘭時裝週9/23登場 將致敬已故時尚大師亞曼尼

米蘭時裝週將於明天盛大開幕，近日逝世的義大利「時尚之王」、知名服裝設計師亞曼尼（Giorgio Armani）的遺作及相...

Google廣告壟斷案將開庭 美司法部要求分拆技術業務

美國網路搜尋引擎龍頭Google（谷歌）今天將再度在美國聯邦法院面臨訴訟考驗，因為美國司法部律師要求法官命令Google...

Nissan引進英國公司Wayve技術 測試新駕駛輔助系統

日產汽車公司（Nissan）今天表示，已開始測試採用英國新創公司Wayve技術的新一代駕駛輔助系統，預計2027年度在日...

產業報告：全球核能供電難持穩至2030年 因缺這個因素

最新報告指出，全球核能發電量去年創新高，但由於缺乏必要的投資，未來幾年恐怕難以為繼。

市場消化聯準會降息 亞股收盤互有漲跌

美國聯邦準備理事會（Fed）上週決議降息1碼（25個基點），帶動華爾街股市大漲後，投資人正評估後續走勢，亞股今天收盤互有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。