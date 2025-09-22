美股早盤／幣圈爆倉！四大指數漲跌互見 台積ADR攀高

川普當局擬大幅調高H-1B工作簽證費用，投資人審慎以對，想知道聯準會（Fed）的貨幣寬鬆政策，能否抵銷利空，美股22日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤下挫0.5%，標普500指數跌0.1%，那斯達克指數遊走平盤上下，費城半導體指數上揚0.8%；台積電ADR走高1%，輝達挫低0.5%。

多名聯準會（Fed）官員將發布談話，22日為Fed新任理事米蘭、23日為Fed主席鮑爾。TD證券主管羅斯特說，這是央行官員出面說明的時刻，希望這些發言能有助市場、更準確形塑降息預期。另一市場焦點是，FED偏好的通膨指標「個人消費支出（PCE）物價指數」，預定26日出爐。

美國總統川普上周五（19日）表示，新的H-1B工作簽證費用將高達10萬美元，可能會重創美國科技巨擘。

個股方面，幣圈出現15億美元以上的爆倉潮，引發拋售，加密貨幣價格重挫。知名的加密幣儲備企業--策略公司（Strategy），股價走低3%。

輝瑞攀升1%，Metsera暴漲61%。輝瑞同意收購新創公司Metsera，進攻減重藥市場。

華盛頓郵報透露，川普政府將宣布，泰諾（Tylenol）止痛藥的活性成本，與自閉症有關，製造商Kenvue大跌3%。