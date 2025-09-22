倫敦時裝週台灣首度以國家隊亮相 設計師各顯才華

國際時尚設計界盛事倫敦時裝週（London Fashion Week）今年首見台灣以「國家隊」形象亮相，匯集4個服裝設計品牌，在倫敦舉辦展示會。活動獲時裝週納入官方節目表。

倫敦時裝週18至22日舉行。由文化部主辦、紡織業拓展會（紡拓會）執行的「從台北到倫敦：台灣創意感官盛宴」活動18日晚間在倫敦市中心、鄰近白金漢宮的倫敦當代藝術學會（ICA）登場。此外，在時裝週原本即已累積一定能見度的這4個台灣服裝設計品牌，至21日晚間在倫敦皆各自有新品發表會或秀展舉行。

18日晚間在ICA的活動與倫敦知名台灣餐飲品牌BAO合作，以一個服裝品牌搭配一道創意小吃或飲品的方式，讓台灣的時尚設計與料理巧思相互輝映，引發現場逾百位賓客關注、細細品味。出席活動的有駐英國代表姚金祥、時裝週主辦單位英國時裝協會（British Fashion Council）代表，以及Vogue等媒體。

台灣在倫敦時裝週的首發「國家隊」展示會納入APUJAN、RAY CHU、INFDARK、JENN LEE等4個品牌。

其中，INFDARK的服裝一大特色為提煉、轉化各式「台味」或「古早味」圖樣符號，並賦予當代新意。INFDARK在ICA展示的歷年作品包括一組套裝，以細膩線條呈現塑膠椅、圓桌、燈籠、帳篷等台灣流水席辦桌「標配」，化為精巧圖騰，運用現代設計將台灣常民生活元素幻化為時尚語言。

INFDARK在時裝週期間也舉辦個展。設計師郭瑋接受中央社採訪時說，這一季他挑戰一直很想嘗試的80年代風格。他說，80年代是個人界線和自我風格極大擴張、紛亂卻繽紛的年代，這也反映在當時的音樂和服裝。將這樣的眾聲喧嘩和多元繽紛收攏、整合成一個服裝系列是一大挑戰，但郭瑋說，品牌成立近17年，他認為已來到必須要求自己接受挑戰的時刻。此次取材同樣多方納入台灣、兼容歐美與日本的80年代元素。

JENN LEE今年則邁入第10年，在ICA展出2016、2022及2025年的作品，呈現品牌成立至今的演進。設計師JENN LEE告訴中央社，在展場把作品一字排開，她才發現一路走來，自己的設計都有「哥德」（Gothic）元素貫穿。哥德風格以「暗黑」意象為標誌。

JENN LEE向中央社分享，展場的2016年作品完成於她從德國旅行回台，仍深受在當地參訪納粹集中營遺跡的經驗震撼，當時的痛苦、憤怒，與還年輕的她較現在激進的個性相互激盪，造就了這件情感滿溢、甚至有血水流淌意象的作品。

來到2022年，JENN LEE初為人母，心境改變。她說，作品雖仍有皮革、BDSM（情慾愉虐）等哥德元素，但「愛」已大於憤怒，這也反映在服裝的流動線條，傳達愛的流動。至於今年的作品，則顯示品牌風格表現趨於內斂；JENN LEE與一位高齡75歲的老師傅合作手工縫製旗袍，黑色旗袍上的「繩縛」等哥德元素也轉化為具「愛與保護」的意涵。

整體而言，JENN LEE的設計呈現女性或許看似低調，卻飽滿、深沉、敏銳，隨時可一觸即發的內在力量。

RAY CHU近年多方探索環保材質與永續美學，此次再度與台灣布料製造商合作，包括將茶葉生產餘料轉化為素食皮革，推出剪裁俐落的防水短大衣，同時以作為原料的台灣茶呼應英國的下午茶文化。另一件作品則採用以回收牡蠣殼研磨成粉提煉製作的布料，彈性、包覆性俱佳，服裝上還有3D列印而成的立體金屬裝飾。

設計師RAY CHU接受中央社採訪時說，這些立體裝飾是台灣原生海濱植物文殊蘭，象徵潔淨、高雅、堅忍不拔，呼應台灣人的精神與韌性，而「永續」與「韌性」也是他對個人品牌的期許。

RAY CHU在ICA展出的一款黑色立體褲裝，則是在形體上發想自可見於台灣大街小巷的紅色塑膠提袋，並結合台灣各地花市將花盆裝入提袋的意象，揉合大膽的直線與曲線表現，呈現RAY CHU追求的「性別中立」美學。

APUJAN則是台灣服裝設計師之中，歷來在倫敦時裝週個人秀展規模最大、規格較高的一位。品牌在ICA展出3件歷年作品，呈現APUJAN長期實驗的針織、雪紡、印花，以及文學典故與奇幻想像元素，現場有件服裝即以印有書頁的布料，層層立體拼貼呈現「以書為衣」意象。

APUJAN另於21日晚間在倫敦市中心舉行秀展，發表以「桃太郎」故事為發想核心的「桃的冒險」2026春夏服裝系列。

創意總監、設計師詹朴接受中央社採訪時說，桃太郎歷經多重冒險與各類鬼怪，這呼應當今社群媒體時代各種焦慮與挑戰，人們需要勇氣與夥伴支持。APUJAN之前推出的童話系作品都帶有一絲感傷，此次則選擇以「光明正向」、帶有積極期許的「桃太郎」，作為系列終章。

詹朴提到，品牌歷來與不同紡織廠研究、開發原創布料織品，實驗不同的表現手法，其中許多織品和緹花布料是來自台灣。21日晚間在伸展台，模特兒展示33件系列核心作品，呈現APUJAN揉合東西方浪漫、古典與當代，以及富含細節指涉的鮮明風格。搭配秀展於現場演出的音樂在聲音素材、風格表現、演出手法上，也呼應APUJAN的「跨界」特色。