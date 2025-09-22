Google廣告壟斷案將開庭 美司法部要求分拆技術業務

快訊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國網路搜尋引擎龍頭Google（谷歌）。 路透

美國網路搜尋引擎龍頭Google（谷歌）今天將再度在美國聯邦法院面臨訴訟考驗，因為美國司法部律師要求法官命令Google分拆其廣告技術業務。

法新社報導，這是Google今年面臨的第2場類似考驗。本月稍早1名美國聯邦法官已否決美國政府提出的另個類似要求，也就是要Google分拆其事業帝國。

今天的訴訟專門針對Google的廣告投放技術「疊堆」（stack），也就是網站發行商用來銷售廣告欄位及廣告主用來買欄位的一系列工具。

美國聯邦法官布林克馬（Leonie Brinkema）今年稍早做出劃時代裁決，認同美國司法部主張的Google在網路廣告市場違法保有壟斷地位。

今天的審判預計決定Google會受到哪些處罰，以及Google必須採取哪些措施來改變其壟斷地位。

根據美國司法部遞交的文件，美國政府主張Google應分拆其廣告發布平台及廣告交易平台的業務，且分拆完成後10年內不得經營廣告交易平台。

Google則反駁說，這樣的分拆要求遠超越法官裁決所認定的範圍，且技術上也不可行，還可能對市場及較小商家造成傷害。

