Nissan引進英國公司Wayve技術 測試新駕駛輔助系統
日產汽車公司（Nissan）今天表示，已開始測試採用英國新創公司Wayve技術的新一代駕駛輔助系統，預計2027年度在日本推出。
路透社報導，Nissan本月稍早於東京展示這套新系統。示範車款是配備先進防撞輔助功能的純電動車Ariya，該功能有助駕駛應付複雜的市區道路環境。
與高速公路相比，市區道路因行人、停放車輛及外送員等因素，對駕駛輔助系統構成更大挑戰。
這些原型車配備11架攝影機、5個雷達和1具光學雷達（lidar）感測器，還具備Level 2級自駕功能，不過駕駛仍需緊握方向盤，以便隨時接手。
獲得日本軟銀集團（SoftBank Group）和人工智慧晶片巨頭輝達（NVIDIA）等企業投資的Wayve，今年初已在日本設立測試與開發中心。
Nissan在2016年推出ProPilot智行安全系統，後於2019年推出第2代系統，主要為高速公路行駛而設計。
據報導，Nissan尚未公布哪些車型將搭載新一代駕駛輔助系統。
