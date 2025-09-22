快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

產業報告：全球核能供電難持穩至2030年 因缺這個因素

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
最新報告指出，全球核能發電量去年創新高，但由於投資不足，未來幾年恐難以為繼。路透
最新報告指出，全球核能發電量去年創新高，但由於投資不足，未來幾年恐難以為繼。路透

最新報告指出，全球核能發電量去年創新高，但由於缺乏必要的投資，未來幾年恐怕難以為繼。

根據22日公布的「2025世界核能產業現況報告」（World Nuclear Industry Status Report），全球核能發電量在連兩年下滑後，去年創下2.677兆度（2,677 TWh）新高，主要受中國大陸成長帶動，但要維持全球核能供電穩定至2030年，需要在目前預定啟動的核電廠外，再啟動44座，也就是將每年啟動的電廠數量，提升至過去十年的約2.5倍。

現有電廠老化、新廠建設緩慢、再生能源造成的系統中斷增加，以及建設集中於中國等因素，預料都將衝擊核電成長，導致核能占地區性發電的比重下滑。報告指出，2020至2025年中期間，全球45座新動工的核電廠中，44座是由中國或俄羅斯國營企業在埃及和土耳其等國所建造。

另外，來自水力發電以外較平價的再生能源，以及電池儲存領域的競爭，預期對核能造成廣泛影響。去年投資於再生能源的資金為核能的21倍，同期再生能源新增裝置容量則達核能淨增量的逾百倍。電池成本去年降約四成，且持續下降，核電廠成本卻不斷增加。

報告也說，目前沒有全球致力於擴建核能的例證，核能占全球發電比率也恐自去年的9%，進一步萎縮，除非專案完成的速度和經濟因素明顯改善。

核能 再生能源 核電

延伸閱讀

賴選擇性對日交流 藍籲學習用核能、顧國軍

美中爭霸 決戰核能發展

呼應童子賢 李鴻源也喊台灣需要核能

昨供電亮警戒橘燈 賴士葆：說台電藏電的鄭麗君 自己別藏

相關新聞

產業報告：全球核能供電難持穩至2030年 因缺這個因素

最新報告指出，全球核能發電量去年創新高，但由於缺乏必要的投資，未來幾年恐怕難以為繼。

市場消化聯準會降息 亞股收盤互有漲跌

美國聯邦準備理事會（Fed）上週決議降息1碼（25個基點），帶動華爾街股市大漲後，投資人正評估後續走勢，亞股今天收盤互有...

印度新稅制上路 平價服飾部分商品反增6%稅

印度新版商品與服務稅（GST）今天上路，大多數民生用品稅率降到5%，但原本強調平價的ZARA、H&M、UNIQLO等品牌...

美國不買沒差 中國大陸科技出口保持暢旺

根據高盛最新報告，中國大陸對美國的科技出口已崩跌，但其貿易機器仍持續運轉，原因是其他國家持續採購大陸產品。

逾15億美元加密幣部位爆倉 以太幣、比特幣聞訊急殺

加密貨幣22日有超過15億美元的多頭部位，遭強制平倉，引發劇烈拋售潮，導致比特幣、以太幣等跳水重挫，幣圈整體市值摜破4兆...

美國大漲H-1B簽證費 印度資訊科技股重挫

在美國總統川普宣布將H-1B簽證申請費用提高到10萬美元後，印度主要資訊科技（IT）公司的股價今天大幅下跌。這項政策恐導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。