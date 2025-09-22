產業報告：全球核能供電難持穩至2030年 因缺這個因素

最新報告指出，全球核能發電量去年創新高，但由於缺乏必要的投資，未來幾年恐怕難以為繼。

根據22日公布的「2025世界核能產業現況報告」（World Nuclear Industry Status Report），全球核能發電量在連兩年下滑後，去年創下2.677兆度（2,677 TWh）新高，主要受中國大陸成長帶動，但要維持全球核能供電穩定至2030年，需要在目前預定啟動的核電廠外，再啟動44座，也就是將每年啟動的電廠數量，提升至過去十年的約2.5倍。

現有電廠老化、新廠建設緩慢、再生能源造成的系統中斷增加，以及建設集中於中國等因素，預料都將衝擊核電成長，導致核能占地區性發電的比重下滑。報告指出，2020至2025年中期間，全球45座新動工的核電廠中，44座是由中國或俄羅斯國營企業在埃及和土耳其等國所建造。

另外，來自水力發電以外較平價的再生能源，以及電池儲存領域的競爭，預期對核能造成廣泛影響。去年投資於再生能源的資金為核能的21倍，同期再生能源新增裝置容量則達核能淨增量的逾百倍。電池成本去年降約四成，且持續下降，核電廠成本卻不斷增加。

報告也說，目前沒有全球致力於擴建核能的例證，核能占全球發電比率也恐自去年的9%，進一步萎縮，除非專案完成的速度和經濟因素明顯改善。