美國不買沒差 中國大陸科技出口保持暢旺

根據高盛最新報告，中國大陸對美國的科技出口已崩跌，但其貿易機器仍持續運轉，原因是其他國家持續採購大陸產品。

根據高盛21日發布的分析報告，在8月，中國大陸對美國的科技出口已較去年第4季崩跌70%，反映美國總統川普祭出關稅的影響，包括以芬太尼為由、在3月對中祭出的20%關稅。

在此同時，其他亞洲國家補上缺口，從去年第4季到今年8月，南韓、越南、印度對美國的科技出口跳增80%。

不過，中國大陸對其他地區的出口仍保持暢旺，來自歐洲、亞洲及新興市場的需求仍不斷成長。

高盛分析師指出，中國大陸和亞洲其他地區的科技出口表現，遠優於其他類別的出口，對非美國市場的外銷表現也差異不大。

高盛分析師表示，7月中國大陸與亞洲其他地區對非美國市場的科技出口，相較2024年第4季成長約20%，「反映出全球強勁的科技需求」。

華府透過關稅展開貿易戰，並推動與中國的高科技產品脫鉤，進一步鞏固了在疫情時期科技供應鏈加速重整的趨勢。

2017年，美國近半數關鍵科技進口來自中國大陸。高盛估計，2025年這個比率降至20%以下。這八年來，台灣、墨西哥、日本、印度和越南對美科技出口的占比都在持續上升。

儘管中國大陸承受壓力，亞洲卻在AI驅動的出口熱潮中蓬勃發展。

高盛表示，截至8月，亞洲地區以美元計算的整體出口額年增7%，其中科技產品貢獻逾六成增幅。台灣表現一枝獨秀，科技產品占其出口比重超過70%，為亞洲最高。

8月，台灣出口相較2024年第4季大增30%，主要動能來自對AI資料中心至關緊要的先進晶片與伺服器。

高盛分析師預期，供應鏈會持續重整，「科技供應鏈很可能持續轉移，進一步推動美中高科技脫鉤，並重新塑造亞洲內外的貿易格局」。