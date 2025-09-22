快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

美國不買沒差 中國大陸科技出口保持暢旺

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
中國對美國的科技出口崩落，但對其他國家的科技產品外銷仍保持暢旺。歐新社
中國對美國的科技出口崩落，但對其他國家的科技產品外銷仍保持暢旺。歐新社

根據高盛最新報告，中國大陸對美國的科技出口已崩跌，但其貿易機器仍持續運轉，原因是其他國家持續採購大陸產品。

根據高盛21日發布的分析報告，在8月，中國大陸對美國的科技出口已較去年第4季崩跌70%，反映美國總統川普祭出關稅的影響，包括以芬太尼為由、在3月對中祭出的20%關稅。

在此同時，其他亞洲國家補上缺口，從去年第4季到今年8月，南韓、越南、印度對美國的科技出口跳增80%。

不過，中國大陸對其他地區的出口仍保持暢旺，來自歐洲、亞洲及新興市場的需求仍不斷成長。

高盛分析師指出，中國大陸和亞洲其他地區的科技出口表現，遠優於其他類別的出口，對非美國市場的外銷表現也差異不大。

高盛分析師表示，7月中國大陸與亞洲其他地區對非美國市場的科技出口，相較2024年第4季成長約20%，「反映出全球強勁的科技需求」。

華府透過關稅展開貿易戰，並推動與中國的高科技產品脫鉤，進一步鞏固了在疫情時期科技供應鏈加速重整的趨勢。

2017年，美國近半數關鍵科技進口來自中國大陸。高盛估計，2025年這個比率降至20%以下。這八年來，台灣、墨西哥、日本、印度和越南對美科技出口的占比都在持續上升。

儘管中國大陸承受壓力，亞洲卻在AI驅動的出口熱潮中蓬勃發展。

高盛表示，截至8月，亞洲地區以美元計算的整體出口額年增7%，其中科技產品貢獻逾六成增幅。台灣表現一枝獨秀，科技產品占其出口比重超過70%，為亞洲最高。

8月，台灣出口相較2024年第4季大增30%，主要動能來自對AI資料中心至關緊要的先進晶片與伺服器。

高盛分析師預期，供應鏈會持續重整，「科技供應鏈很可能持續轉移，進一步推動美中高科技脫鉤，並重新塑造亞洲內外的貿易格局」。

美國 供應鏈

延伸閱讀

創新高後的下一步？ 國泰投信看好第4季「股債齊揚」

止痛藥Tylenol恐影響孩子...美國將加註警語 藥師：勿恐慌用藥前先諮詢

聯合國：越南受美關稅衝擊嚴重 對美出口恐銳減1/5

紐時曝台灣這產業30年穩居美國頭號供應國！川普關稅上路後「苦哈哈」

相關新聞

產業報告：全球核能供電難持穩至2030年 因缺這個因素

最新報告指出，全球核能發電量去年創新高，但由於缺乏必要的投資，未來幾年恐怕難以為繼。

市場消化聯準會降息 亞股收盤互有漲跌

美國聯邦準備理事會（Fed）上週決議降息1碼（25個基點），帶動華爾街股市大漲後，投資人正評估後續走勢，亞股今天收盤互有...

印度新稅制上路 平價服飾部分商品反增6%稅

印度新版商品與服務稅（GST）今天上路，大多數民生用品稅率降到5%，但原本強調平價的ZARA、H&M、UNIQLO等品牌...

美國不買沒差 中國大陸科技出口保持暢旺

根據高盛最新報告，中國大陸對美國的科技出口已崩跌，但其貿易機器仍持續運轉，原因是其他國家持續採購大陸產品。

逾15億美元加密幣部位爆倉 以太幣、比特幣聞訊急殺

加密貨幣22日有超過15億美元的多頭部位，遭強制平倉，引發劇烈拋售潮，導致比特幣、以太幣等跳水重挫，幣圈整體市值摜破4兆...

美國大漲H-1B簽證費 印度資訊科技股重挫

在美國總統川普宣布將H-1B簽證申請費用提高到10萬美元後，印度主要資訊科技（IT）公司的股價今天大幅下跌。這項政策恐導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。