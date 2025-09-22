快訊

中央社／ 新德里22日專電
圖為UNIQLO於印度班加羅爾開設的新門市。 歐新社
圖為UNIQLO於印度班加羅爾開設的新門市。 歐新社

印度新版商品與服務稅（GST）今天上路，大多數民生用品稅率降到5%，但原本強調平價的ZARA、H&M、UNIQLO等品牌卻面臨挑戰，因為新制實施後，超過2500盧比（約新台幣850元）的服飾，稅率將從舊制的12%漲到18%，讓消費者在選購時多了一層顧慮。

印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）4日將GST一般稅率從原本的12%與28%，調整為新版的5%及18%兩種，目的是要降低民眾生活所需商品與服務的取得成本。

針對GST的改革，印度總理莫迪（Narendra Modi）昨天在發表全國演說時強調，修改GST能讓一般老百姓的生活更加容易。

莫迪表示，新版GST實施後，將讓民眾的儲蓄增加、也能使人更輕鬆地購買需要的物品，「不論是貧困或中產階級的人，不管是青年、農民、婦女、店主、商人、企業家，每個人都能從中獲益。」

莫迪指出，由於GST普遍降低，民眾的夢想將更容易實現，「無論是建屋，添購電視、冰箱，購買腳踏車、摩托車、汽車，開支都可以減少，且由於大多數飯店的GST降低，旅遊也會變得更便宜。」

今日印度（India Today）報導指，新版GST生效後，將讓印度的中產階級握有更多可運用的資金，進而提振消費驅動的經濟。

今天在德里一間超市添購日用品的雅達夫（Abhishek Yadav）告訴中央社記者，之前聽到總理莫迪宣布GST調降的消息後，他特別把採購時間延到新版GST實施後，目前看起來，不少日用品的價格確實有稍微降一點，「每種東西降的價格都不多，但所有需要的日用品買一買，確實是省了一筆小錢。」

今天到德里一座購物中心逛街的庫瑪（AmarKumar）在接受中央社記者採訪時表示，平常他會逛逛ZARA、H&M、UNIQLO這些店，有喜歡的衣服就會買，但新版GST實施後，有些基本款的衣服降價了，但有些衣服卻變貴了，「現在買衣服會多比較一下，挑些特價或GST比較低一點的衣服買。」

印度新版的GST分為4級，免稅的包括部分藥物與藥品、個人的健康保險與人壽保險、牛奶、包裝起司、橡皮擦、筆記本等。

稅率最低的，如煉乳、奶油、柑橘類水果、牙膏、洗髮精、巧克力等，需課徵5%的GST；稅率次高的，包括煤炭、生質柴油、每件售價超過2500盧比的服飾或配件、車用橡膠內胎、家用洗碗機等，需徵收18%的GST。

其他被列為奢侈品的，如雪茄、含糖的非酒精飲料、含咖啡因的飲品、350cc以上的摩托車、私人飛機、遊艇與其他用於運動或娛樂的船隻等，需被另課40%的GST。

印度 稅率

印度新稅制上路 平價服飾部分商品反增6%稅

