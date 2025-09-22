快訊

逾15億美元加密幣部位爆倉 以太幣、比特幣聞訊急殺

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
加密貨幣22日有超過15億美元的多頭部位，遭強制平倉，引發劇烈拋售潮，導致比特幣、以太幣等跳水重挫，幣圈整體市值摜破4兆美元。

彭博資訊報導，以太幣22日一度急殺9%至4,075美元；Coinglass數據顯示，以太幣約有接近50億美元的多頭槓桿部位遭斷頭。比特幣也一度下跌3%至111,998美元。Solana、Algorand、Avalanch等加密幣也應聲走低。

據Coinglass，超過40.7萬名交易員在24小時內爆倉。CoinGecko資料顯示，這股拋售潮導致整體數位資產的市場規模，跌破4兆美元。

上市公司儲備加密幣，帶動比特幣和以太幣在8月飆至空前新高，但隨著這些加密幣儲備公司的股價拉回，如賽勒（Michael Saylor）旗下策略公司（Strategy）、日本的Metaplanet等，加密幣的動能跟著消退。

比特幣 規模 日本

