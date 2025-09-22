市場消化聯準會降息 亞股收盤互有漲跌

美國聯邦準備理事會（Fed）上週決議降息1碼（25個基點），帶動華爾街股市大漲後，投資人正評估後續走勢，亞股今天收盤互有漲跌。

法新社報導，日本中央銀行日銀（BOJ）19日宣布將逐步出售日股ETF（指數股票型基金）與不動產投資信託（REIT）部位後，日股基準日經225指數今天收漲近1%。

美國總統川普與中國國家主席習近平於19日晚間通話，也對市場帶來一些提振效果。川普（DonaldTrump）表示，他與習近平針對「許多重要議題取得進展」，包括與中國達成TikTok協議。

川普強調，TikTok在美業務將由1個美國實體負責營運，母公司「字節跳動」持股降至20%以下；甲骨文（Oracle）公司負責管理美國用戶資料。

川普指出，他也和習近平達成共識，兩人將在韓國下月底舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊碰面，川普還預計於明年初訪中。

澳洲國民銀行（NAB）分析師厄崔爾（Ray Attrill）談到川習通話時指出：「儘管缺乏具體內容，這次會談似乎有助延續美中緊張緩和的正面氛圍。」

其他亞股方面，上海、台北、首爾及雪梨股市收高；香港、威靈頓及馬尼拉股市收低。