AI熱潮！輝達IC基板供應商拚擴產但不赴美生產 主要考量是此事

輝達IC基板供應商揖斐電（Ibiden）社長河島浩二接受日媒訪問表示，為因應全球人工智慧（AI）熱潮下的需求激增，將擴大生產用於生成式AI伺服器的IC基板，2027年產量預料將增加至目前的2.5倍，營收則力拚翻增近一倍。

河島表示，該公司預期，生成式AI伺服器相關的基板需求，今年度將比去年度「增長近一倍」，並正透過交換設備的方式，將生產IC基板的廠房數量從兩座工廠的三座廠房，擴大為三座工廠的五座廠房，預期2027年度產量將可達到比2024年度增長150%。

該公司位在岐阜縣中部、佔地面積15萬平方公尺的大野工廠，將有一半專門用於生產生成式AI伺服器的IC基板，並將從下個月開始生產。

該公司的目標是，在2028年3月底止的年度內，以IC基板為主的電子事業部門營收達到3,800億日圓（25.7億美元），比2025年3月止的去年度增長93%。大多數的增長預料將來自生成式AI伺服器相關產品。

河島表示，雖然有些海外半導體製造商正擴大在美國生產，但該公司「並不考慮在美國生產IC基板，因為確保工程師人力很困難」。