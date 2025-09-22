美國大漲H-1B簽證費 印度資訊科技股重挫

快訊

中央社／ 新德里22日綜合外電報導
在美國總統川普宣布將H-1B簽證申請費用提高到10萬美元後，印度主要資訊科技（IT）公司的股價今天大幅下跌。示意圖／ingimage
美國總統川普宣布將H-1B簽證申請費用提高到10萬美元後，印度主要資訊科技（IT）公司的股價今天大幅下跌。這項政策恐導致印度最大市場成本上升、營收成長減緩。

法新社報導，印度IT產業約有57%的營收來自美國，長期受惠於美國各項工作簽證計畫及軟體、商業服務外包，這也使廉價的印度勞動力與美國本地求職者的競爭成為備受爭議的議題。

科技類股指數下跌近3%，成為盤中表現最差的族群，並拖累印度Nifty 50指數下滑0.2%。

印度去年是H-1B簽證最大受益國，獲核准簽證人數占比高達71%。

印度ICICI證券旗下線上交易平台ICICI Direct今天在給客戶的報告中表示：「在市場環境已然艱困之際，獲利空間短期內面臨更大壓力，我們認為這對IT產業將帶來負面影響。」

ICICI證券估計，假設IT企業持續透過此計畫聘用印度員工，川普新行政命令將使企業利潤率減少約1個百分點，企業獲利恐下滑約6%。

印度 美國 簽證

