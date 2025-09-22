遭控誘導消費者訂閱Prime 亞馬遜美國官司開審
美國法院預計今天開庭審理涉及電商巨頭亞馬遜（Amazon）的官司。美國政府指控，亞馬遜推銷Prime付費服務時，涉誘導數百萬名消費者在不知情下完成訂閱，而且提高退訂難度。
路透社報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）於2023年6月提出訴狀，指控亞馬遜刻意採用所謂的「暗黑模式」（dark patterns）設計，誘使消費者在結帳過程中無意間訂閱年費139美元（約新台幣4200元）的Prime服務。
這起案件集中於2大指控，包括亞馬遜透過混亂的結帳流程，未經消費者明確同意就自動訂閱，其次是亞馬遜設計極為繁複的退訂程序。
本案將由華盛頓州西雅圖聯邦地方法院法官JohnChun審理。他同時也審理FTC另一起指控亞馬遜壟斷市場案，該案預計2027年開庭。
根據法院文件，亞馬遜早已知悉Prime會員存在大規模「非自願訂閱」情況，卻遲遲不願調整流程，因顧客退訂將會影響公司營收。
訴狀指出：「亞馬遜多年來明知故犯，誘使數百萬名消費者在不知情下訂閱Prime服務。」
這起官司採陪審團審理，主要依賴亞馬遜內部文件、主管證詞以及專家意見，審理時間預計約4週。
若FTC勝訴，亞馬遜除了須面臨鉅額罰款，還可能在法院監督下大幅調整既有訂閱制。
