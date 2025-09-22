金價突破3,700美元後又刷新高！白銀觸及逾九年高點 降息題材續發威

國際黃金價格今天（22日）又創新高，反映市場押注美國將繼續降息，有利於資金繼續轉移到黃金等這類不孳息的貴金屬。白銀也持續上漲，觸及逾九年來最高。

黃金現貨價格22日盤中上漲0.9%，至每英兩3,719.95美元，超越上周創下的歷史高價。聯準會在上周三宣布去年 12月以來首度降息，帶動金價創新高。

白銀漲勢更強勁，在買權交易人士的助攻下，周一盤中一度漲至每英兩43.7727美元。iShares Silver Trust（安碩白銀ETF）的選擇權交易量在上周五暴增至120萬口，創下自2024年4月以來單日最高紀錄，買權交易量也飆升。這股熱潮同樣擴散至白金與鈀金，顯示投資人對應用於重要產業的貴金屬需求日增。