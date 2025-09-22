快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

輝達攜手阿布達比研究院 成立AI與機器人實驗室

中央社／ 杜拜22日綜合外電報導

阿布達比科技創新研究院今天表示，該院與輝達（NVIDIA）在阿拉伯聯合大公國共同成立一間研究實驗室，將專注於開發新一代人工智慧（AI）模型與機器人平台。

路透社報導，阿布達比科技創新研究院（Technology Innovation Institute）在聲明中表示，這個研究實驗室是輝達在中東地區設立的首個AI科技中心，結合該院的跨領域研究與輝達的AI模型及運算能力，共同推動全球AI熱潮。

科技創新研究院執行長阿拉吉（Najwa Aaraj）表示，根據這項協議，該院將能使用特定的邊緣GPU晶片，推進包括機器人在內的多領域研究。目前科技創新研究院正致力於開發人形機器人、四足機器人以及機械手臂。

阿拉吉受訪時表示：「我們將使用一款全新的晶片…名為Thor，可用於開發先進機器人系統。」

科技創新研究院是阿布達比政府機構先進科技研究委員會（Advanced Technology Research Council,ATRC）旗下的應用研究部門，該委員會是阿拉伯聯合大公國打造全球AI領導地位計畫的一環。

石油出口大國阿拉伯聯合大公國近年來在AI領域投入數十億美元，試圖利用與美國的穩固關係取得相關技術。

在美國總統川普5月訪問海灣國家期間，阿拉伯聯合大公國簽署一項數十億美元的協議，將在阿布達比興建全球最大資料中心樞紐之一，採用美國技術，其中包括最先進的輝達晶片。

不過，路透社先前引述消息人士報導，由於阿拉伯聯合大公國與中國關係密切，出於安全考量，該協議尚未敲定。

美國 關係

延伸閱讀

輝達砸50億美元入股英特爾！郭哲榮：台積電（2330）恐「不得不」跟進

輝達攻自駕小黃 感測元件與鏡頭應用最關鍵 同欣電、亞光等受惠

台積電前五大客戶明年洗牌 博通坐三望二 可能擠下輝達

輝達插旗自駕小黃 研華、益登、宜鼎等台灣代理商來電

相關新聞

日銀總裁稱賣完ETF需時逾百年 日股收漲

日本央行日本銀行宣布開始出售日股ETF（指數股票型基金）部位後，股市為之震盪，日銀總裁植田和男隨後稱會逐步出售，全部賣完...

金價突破3,700美元後又刷新高！白銀觸及逾九年高點 降息題材續發威

國際黃金價格今天（22日）又創新高，反映市場押注美國將繼續降息，有利於資金繼續轉移到黃金等這類不孳息的貴金屬。白銀也持續...

巴菲特好愛日本商社！波克夏加碼三井物產 持股比率超過10%

投資大師巴菲特的波克夏公司已透過增持股票方式，成為三井物產的一家大股東。這是波克夏押注這家日本商社依然具有吸引力的最新行...

三星電子大漲逾5% 傳輝達認證HBM3E、記憶體漲價雙題材加持

三星電子股價今天盤中大漲逾5%，觸及逾一年高點，因上周末有報導指出，三星的先進記憶體晶片終於獲得輝達（Nvidia）認證...

創投家訪陸心得：這些領域已無法再投資 西方落後太多

來自西方國家八家風險投資公司的一組投資人，分享他們7月訪問中國大陸的見聞。他們此行參觀了工廠、與新創公司投資人晤談，並會...

投資17年股價飆3,890%！波克夏清倉比亞迪 BYD高層帥氣回應

投資大師巴菲特的波克夏公司已經完全出脫大陸電動車巨擘比亞迪（BYD）的持股，在投資這檔股票長達17年後全面獲利了結。比亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。