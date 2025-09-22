輝達攜手阿布達比研究院 成立AI與機器人實驗室

阿布達比科技創新研究院今天表示，該院與輝達（NVIDIA）在阿拉伯聯合大公國共同成立一間研究實驗室，將專注於開發新一代人工智慧（AI）模型與機器人平台。

路透社報導，阿布達比科技創新研究院（Technology Innovation Institute）在聲明中表示，這個研究實驗室是輝達在中東地區設立的首個AI科技中心，結合該院的跨領域研究與輝達的AI模型及運算能力，共同推動全球AI熱潮。

科技創新研究院執行長阿拉吉（Najwa Aaraj）表示，根據這項協議，該院將能使用特定的邊緣GPU晶片，推進包括機器人在內的多領域研究。目前科技創新研究院正致力於開發人形機器人、四足機器人以及機械手臂。

阿拉吉受訪時表示：「我們將使用一款全新的晶片…名為Thor，可用於開發先進機器人系統。」

科技創新研究院是阿布達比政府機構先進科技研究委員會（Advanced Technology Research Council,ATRC）旗下的應用研究部門，該委員會是阿拉伯聯合大公國打造全球AI領導地位計畫的一環。

石油出口大國阿拉伯聯合大公國近年來在AI領域投入數十億美元，試圖利用與美國的穩固關係取得相關技術。

在美國總統川普5月訪問海灣國家期間，阿拉伯聯合大公國簽署一項數十億美元的協議，將在阿布達比興建全球最大資料中心樞紐之一，採用美國技術，其中包括最先進的輝達晶片。

不過，路透社先前引述消息人士報導，由於阿拉伯聯合大公國與中國關係密切，出於安全考量，該協議尚未敲定。