經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
巴菲特的波克夏公司已透過增持股票方式，成為三井物產的一家大股東。美聯社
投資大師巴菲特波克夏公司已透過增持股票方式，成為三井物產的一家大股東。這是波克夏押注這家日本商社依然具有吸引力的最新行動。

根據三井物產22日發表的聲明，波克夏已將手上三井物產依照投票權計算的持股比率提高到10%以上，而且可能考慮進一步增持。

巴菲特於2020年首次揭露買進日本五大商社的股票。這些公司從事從液化天然氣（LNG）到鮭魚養殖等各種業務，股價受惠巴菲特的支持，漲幅超過了日本東證指數。

根據巴菲特2月致股東年度信函，波克夏最初計劃將對於日本商社的持股比率維持在10%以下，但這些日本商社同意「適度」放鬆上限。波克夏在三菱商事的持股也已跨過10%門檻。

這些商社的多角化經營方式，代表它們有能力比海外競爭同業更能應付大宗商品價格波動的影響，同時聚焦於為股東帶來報酬。

相關新聞

巴菲特好愛日本商社！波克夏加碼三井物產 持股比率超過10%

投資大師巴菲特的波克夏公司已透過增持股票方式，成為三井物產的一家大股東。這是波克夏押注這家日本商社依然具有吸引力的最新行...

三星電子大漲逾5% 傳輝達認證HBM3E、記憶體漲價雙題材加持

三星電子股價今天盤中大漲逾5%，觸及逾一年高點，因上周末有報導指出，三星的先進記憶體晶片終於獲得輝達（Nvidia）認證...

創投家訪陸心得：這些領域已無法再投資 西方落後太多

來自西方國家八家風險投資公司的一組投資人，分享他們7月訪問中國大陸的見聞。他們此行參觀了工廠、與新創公司投資人晤談，並會...

投資17年股價飆3,890%！波克夏清倉比亞迪 BYD高層帥氣回應

投資大師巴菲特的波克夏公司已經完全出脫大陸電動車巨擘比亞迪（BYD）的持股，在投資這檔股票長達17年後全面獲利了結。比亞...

印度不受美國高關稅影響 散戶大軍如何撐起股市？

印度股市指數半年來上漲一成，且自美國總統川普對印度加徵50%關稅於8月27日生效以來，印股並未大跌，而是維持平盤，本地資金成為支撐股市主力，特別是大量散戶。為何印度人對本國經濟和股市前景很有信心？

暗酸川普搞垮南韓？李在明曝韓美談判最大障礙「恐重演1997金融風暴」

南韓總統李在明19日接受路透專訪於21日刊出，他示警，若首爾在缺乏保障措施的情況下，接受美國現行貿易談判要求，將3500...

