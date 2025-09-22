巴菲特好愛日本商社！波克夏加碼三井物產 持股比率超過10%

投資大師巴菲特的波克夏公司已透過增持股票方式，成為三井物產的一家大股東。這是波克夏押注這家日本商社依然具有吸引力的最新行動。

根據三井物產22日發表的聲明，波克夏已將手上三井物產依照投票權計算的持股比率提高到10%以上，而且可能考慮進一步增持。

巴菲特於2020年首次揭露買進日本五大商社的股票。這些公司從事從液化天然氣（LNG）到鮭魚養殖等各種業務，股價受惠巴菲特的支持，漲幅超過了日本東證指數。

根據巴菲特2月致股東年度信函，波克夏最初計劃將對於日本商社的持股比率維持在10%以下，但這些日本商社同意「適度」放鬆上限。波克夏在三菱商事的持股也已跨過10%門檻。

這些商社的多角化經營方式，代表它們有能力比海外競爭同業更能應付大宗商品價格波動的影響，同時聚焦於為股東帶來報酬。