快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

三星電子大漲逾5% 傳輝達認證HBM3E、記憶體漲價雙題材加持

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
三星電子股價今天盤中大漲逾5%，觸及逾一年高點。路透
三星電子股價今天盤中大漲逾5%，觸及逾一年高點，因上周末有報導指出，三星的先進記憶體晶片終於獲得輝達（Nvidia）認證。

三星電子股價22日盤中大漲5.4%，報每股84,000韓元，創下2024年8月以來最高。韓國經濟日報等南韓媒體稍早報導，三星的12層高頻寬記憶體HBM3E晶片終於取得輝達認證，這代表這款零組件獲准應用於AI加速器，讓三星終於能在高階記憶體領域與SK海力士正面競爭。

三星股價本月已飆漲約20%，一大利多題材是投資人預期記憶體市場明年將因AI需求而陷入供應短缺。近日又傳出，三星將於第4季調升DRAM及NAND Flash報價，其中DRAM合約價漲幅最高達三成，NAND Flash產品漲幅為5%至10%。全球基金在9月已大買逾20億美元的三星股票。

