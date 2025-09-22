創投家訪陸心得：這些領域已無法再投資 西方落後太多

來自西方國家八家風險投資公司的一組投資人，分享他們7月訪問中國大陸的見聞。他們此行參觀了工廠、與新創公司投資人晤談，並會見多家公司的創辦人。親眼見到大陸在電池以及能源相關領域遙遙領先、差距巨大後，他們認為，西方有部分關鍵行業已不具有投資價值，因為歐美企業很難競爭得過陸企對手。

高盛和巴克萊前投資銀行家、Kompas VC合夥人Talia Rafaeli表示：「每個人都該親自去走一趟」。

當金融專業人士準備齊聚紐約參加一年一度的氣候周活動時，他們必須面對現實：世上最大碳排放源的中國大陸，如今已成為引領全球低碳轉型的最強引擎。在美國總統川普取消拜登的綠色政策、歐洲陷入監管僵局之際，中國大陸正悄然推進，一些轉型領域已經讓西方新創公司無從進入。

這些風投人士此行不是要直接投資中國，而是為了避免將資金投入無法與中國大陸同行競爭的西方新創企業。

總部位於柏林的創投公司Planet A Ventures已決定，不再投資涉及電池製造和回收、電解槽、太陽能和風能硬體等領域的西方新創企業。該公司聯合創辦人Nick de la Forge表示，出發前他就懷疑中國領先；訪問後已徹底將這些行業從投資清單中刪除。

Extantia Capital合夥人Yair Reem表示，此行促使他的公司停止投資西方電池製造商。取而代之的是，將尋找與中國公司在供應鏈上的合作方式。他說，對於西方電池製造而言，中國的主導地位意味「遊戲已經結束」。

前Macquarie Group董事總經理、現為Energy Impact Partners合夥人的Ashwin Shashindranath表示，此行見聞清楚顯示，西方投資人對中國存在誤解，活在「泡沫」中。

大陸生產全球約80%的太陽能板，供應約60%的風力渦輪機、70%的電動車及75%的電池，而且成本低於西方。此外，大陸在全球清潔能源專利的占比高達75%，還掌控多種綠色技術所需關鍵礦產的供應鏈。